الجحيم بانتظار لوكاكو في ((سان سيرو ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يستعدّ‭ ‬المهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬الدولي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬لاستقبال‭ ‬عدائي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأكثر‭ ‬حماوة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬مع‭ ‬روما‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬إنتر‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭.‬

ويأخذ‭ ‬انصار‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬لوكاكو‭ ‬انه‭ ‬تخلى‭ ‬عنهم‭ ‬مرتين‭ ‬ووصفوه‭ ‬بـ»الخائن‮»‬،‭ ‬وجعلت‭ ‬طريقة‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬المرّة‭ ‬الثانية‭ ‬هؤلاء‭ ‬ينقلبون‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬جنوني،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬المتطرّفين‭ ‬منهم‭ ‬قاموا‭ ‬بتوزيع‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬صفارة‭ ‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬لاطلاق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬سيتلقى‭ ‬فيها‭ ‬لوكاكو‭ ‬الكرة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬

كان‭ ‬المهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬معبودا‭ ‬لجماهير‭ ‬إنتر‭ ‬عندما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬احرازه‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬بيعه‭ ‬الى‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬بلغت‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬إنتر‭ ‬لتخفيف‭ ‬اعباء‭ ‬الديون‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرزح‭ ‬النادي‭ ‬تحتها‭.‬

ثم‭ ‬قرّر‭ ‬إنتر‭ ‬استعارة‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مخيب‭ ‬للوكاكو‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭.‬

ورغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬لوكاكو‭ ‬في‭ ‬عودته‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابات‭ ‬المتكرّرة‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬دوراً‭ ‬ثانوياً‭ ‬للمهاجم‭ ‬البوسني‭ ‬المخضرم‭ ‬إدين‭ ‬دجيكو،‭ ‬تعهّد‭ ‬إنتر‭ ‬بمحاولة‭ ‬التوقيع‭ ‬معه‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭.‬

قام‭ ‬إنتر‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ذلك‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ ‬الى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬مقابل‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬إنتر‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬مع‭ ‬تشلسي،‭ ‬اختفى‭ ‬لوكاكو،‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية‭ ‬وحتى‭ ‬انه‭ ‬بدأ‭ ‬يغازل‭ ‬ميلان‭ ‬ويوفنتوس،‭ ‬ألد‭ ‬المنافسين‭ ‬لإنتر‭.‬

أدّت‭ ‬تلك‭ ‬المناورة‭ ‬إلى‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬لوكاكو‭ ‬وانصار‭ ‬الفريق‭ ‬والنادي‭ ‬الذي‭ ‬اعرب‭ ‬مسؤولوه‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬ازاء‭ ‬تصرفات‭ ‬لوكاكو،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬مهاجم‭ ‬إنتر‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬صدمته‭ ‬بسبب‭ ‬سلوك‭ ‬شريكه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬المقدمة‭ ‬وقال‭ ‬حينها‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬مررنا‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬وكل‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬عشناها،‭ ‬شعرت‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل”‭.‬

بيد‭ ‬أن‭ ‬مارتينيس‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الخيبة‭ ‬وراءه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حقق‭ ‬انطلاقة‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬بتسجيله‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وخلق‭ ‬انسجاماً‭ ‬رائعا‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭.‬

بدوره،‭ ‬حقق‭ ‬لوكاكو‭ ‬انطلاقة‭ ‬جيّدة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬روما‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬مدرّبه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ ‬ولاعبا‭ ‬الوسط‭ ‬لورنتسو‭ ‬بيليغريني‭ ‬والبرتغالي‭ ‬ريناتو‭ ‬سانشيس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لن‭ ‬يتواجد‭ ‬مورينيو‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ضد‭ ‬مونتسا‭.‬

ميلان‭ ‬يزور‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬

وتبرز‭ ‬مباراة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نابولي‭ ‬وميلان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الايطالي‭.‬

ويحتل‭ ‬نابولي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وميلان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭.‬

ويمر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬انعدام‭ ‬وزن‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬امام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره،‭ ‬كما‭ ‬فشل‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬الصريح‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬0‭-‬3،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعادل‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأولين‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬ثم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬قواعده‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬توازنه‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فيرونا‭ ‬3‭-‬1‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه،‭ ‬كما‭ ‬عاد‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الالماني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭.‬

ويأمل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬مباراته‭ ‬السهلة‭ ‬ضد‭ ‬فيرونا‭ ‬احد‭ ‬فرق‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬لكي‭ ‬يواصل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬وربما‭ ‬يستأثر‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارة‭ ‬طرفي‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭.‬



