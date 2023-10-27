نيوزيلندا وجنوب إفريقيا تتنافسان على كأس العالم للرغبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتبارز‭ ‬منتخبا‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرغبي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬سان‭ ‬دوني‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬باريس،‭ ‬لفضّ‭ ‬شراكة‭ ‬سيطرتهما‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

وتوّجت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بألقاب‭ ‬1987‭ ‬و2011‭ ‬و2015،‭ ‬فيما‭ ‬أحرزت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬1995،‭ ‬2007‭ ‬و2019،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬سيجمع‭ ‬المتوجين‭ ‬بآخر‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭.‬

وبعد‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬بلغت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬بدأ‭ ‬صعباً،‭ ‬أمام‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬فخاضت‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭.‬

وتخطى‭ ‬‮«‬أول‭ ‬بلاكس‮»‬‭ ‬خسارته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬المضيفة‭ ‬13‭-‬27،‭ ‬ليخوض‭ ‬مشواراً‭ ‬جيداً‭ ‬دون‭ ‬دعسات‭ ‬ناقصة‭.‬

وفاز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بنتائج‭ ‬ساحقة‭ ‬على‭ ‬ناميبيا‭ ‬71‭-‬3،‭ ‬إيطاليا‭ ‬96‭-‬17‭ ‬والأوروغواي‭ ‬73‭-‬0‭ ‬ليرافق‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬وتخطى‭ ‬إيرلندا‭ ‬بصعوبة‭ ‬28‭-‬24،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلقن‭ ‬الأرجنتين‭ ‬درساً‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الأخير‭ ‬44‭-‬6‭.‬

وردّ‭ ‬لاعبو‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬على‭ ‬انتقادات‭ ‬سبقت‭ ‬البطولة‭ ‬اعتبرتهم‭ ‬‮«‬أضعف‭ ‬فريق‭ ‬أول‭ ‬بلاكس‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالذات‭ ‬7‭-‬35‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬استعداداً‭ ‬للنهائيات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استهل‭ ‬‮«‬سبرينغبوكس‮»‬‭ ‬مشوارهم‭ ‬بفوز‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬18‭-‬3،‭ ‬قبل‭ ‬الانزلاق‭ ‬أمام‭ ‬إيرلندا‭ ‬8‭-‬13،‭ ‬فحلّ‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

صدمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬الجماهير‭ ‬المحلية،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬29‭-‬28،‭ ‬ثم‭ ‬سارت‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬أمام‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الأخير‭ (‬16-15‭).‬





الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬

بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تتويجه‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬سحق‭ ‬المنافسين‭ ‬بنتائج‭ ‬كبيرة‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬يحتفظ‭ ‬بلقبه،‭ ‬بعد‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬و2015‭.‬

لكن‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬النجمين‮»‬‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬أفقه‭ ‬لقب‭ ‬رابع‭ ‬لطرفي‭ ‬النزال،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬النهائي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كثيرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬منتخبات‭ ‬أخرى‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أستراليا،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬فرنسا،‭ ‬فيجي،‭ ‬إيرلندا‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إنكلترا‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المخضرم‭ ‬سيا‭ ‬كوليسي‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ضخم‭. ‬استعددنا‭ ‬بشكل‭ ‬جدي،‭ ‬ونعرف‭ ‬ماذا‭ ‬ينتظرنا‭: ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬تعني‭ ‬الكثير،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬التاريخ‭ ‬بينهما،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬1995‭ (‬فازت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬15‭-‬12‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭). ‬مواجهتهم‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬مجدداً‭ ‬تنعش‭ ‬ذكريات‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬بلادنا‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬فاف‭ ‬دي‭ ‬كليرك‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬يافعين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة،‭ ‬لكن‭ ‬التنافس‭ ‬معهم‭ ‬بدأ‭ ‬مذاك‭ ‬الوقت‭. ‬عندما‭ ‬ترى‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوفهم،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدّرهم‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ويخوضون‭ ‬مباراتهم‭ ‬الأخيرة‭ ‬الآن،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المميزة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬





ثأر‭ ‬1995‭ ‬

تتردد‭ ‬آراء‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الفريق‭ ‬الأسود‭.‬

قال‭ ‬مدربهم‭ ‬إيان‭ ‬فوستر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ونشعر‭ ‬بارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬الحماسة‭. ‬نحاول‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مشاعرنا‭ (...)‬،‭ ‬ونركّز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ونعرف‭ ‬ان‭ ‬الأسلوبين‭ ‬مختلفان‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬لاعبو‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬مواجهة‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬الهائلة‭ ‬للجنوب‭ ‬إفريقيين‭.‬

وبحسب‭ ‬معطيات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬وإمكانية‭ ‬هطول‭ ‬امطار،‭ ‬يأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬ألا‭ ‬يعيق‭ ‬ذلك‭ ‬حركة‭ ‬لاعبيه‭ ‬السريعين،‭ ‬إذّ‭ ‬سجّلوا‭ ‬48‭ ‬محاولة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويقودهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويل‭ ‬جوردان‭ ‬صاحب‭ ‬8‭ ‬محاولات،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الأسطورتين‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬جوناه‭ ‬لومو‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬براين‭ ‬هابانا‭.‬