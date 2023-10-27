Saturday, 28 October 2023 07:06 GMT

نيوزيلندا وجنوب إفريقيا تتنافسان على كأس العالم للرغبي

10/27/2023 7:23:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتبارز‭ ‬منتخبا‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرغبي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬سان‭ ‬دوني‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬باريس،‭ ‬لفضّ‭ ‬شراكة‭ ‬سيطرتهما‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

وتوّجت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بألقاب‭ ‬1987‭ ‬و2011‭ ‬و2015،‭ ‬فيما‭ ‬أحرزت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬1995،‭ ‬2007‭ ‬و2019،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬سيجمع‭ ‬المتوجين‭ ‬بآخر‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭.‬

وبعد‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬بلغت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬بدأ‭ ‬صعباً،‭ ‬أمام‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬فخاضت‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭.‬

وتخطى‭ ‬‮«‬أول‭ ‬بلاكس‮»‬‭ ‬خسارته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬المضيفة‭ ‬13‭-‬27،‭ ‬ليخوض‭ ‬مشواراً‭ ‬جيداً‭ ‬دون‭ ‬دعسات‭ ‬ناقصة‭.‬

وفاز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بنتائج‭ ‬ساحقة‭ ‬على‭ ‬ناميبيا‭ ‬71‭-‬3،‭ ‬إيطاليا‭ ‬96‭-‬17‭ ‬والأوروغواي‭ ‬73‭-‬0‭ ‬ليرافق‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬وتخطى‭ ‬إيرلندا‭ ‬بصعوبة‭ ‬28‭-‬24،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلقن‭ ‬الأرجنتين‭ ‬درساً‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الأخير‭ ‬44‭-‬6‭.‬

وردّ‭ ‬لاعبو‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬على‭ ‬انتقادات‭ ‬سبقت‭ ‬البطولة‭ ‬اعتبرتهم‭ ‬‮«‬أضعف‭ ‬فريق‭ ‬أول‭ ‬بلاكس‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالذات‭ ‬7‭-‬35‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬استعداداً‭ ‬للنهائيات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استهل‭ ‬‮«‬سبرينغبوكس‮»‬‭ ‬مشوارهم‭ ‬بفوز‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬18‭-‬3،‭ ‬قبل‭ ‬الانزلاق‭ ‬أمام‭ ‬إيرلندا‭ ‬8‭-‬13،‭ ‬فحلّ‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

صدمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬الجماهير‭ ‬المحلية،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬29‭-‬28،‭ ‬ثم‭ ‬سارت‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬أمام‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الأخير‭ (‬16-15‭).‬


الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬

بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تتويجه‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬سحق‭ ‬المنافسين‭ ‬بنتائج‭ ‬كبيرة‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬يحتفظ‭ ‬بلقبه،‭ ‬بعد‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬و2015‭.‬

لكن‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬النجمين‮»‬‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬أفقه‭ ‬لقب‭ ‬رابع‭ ‬لطرفي‭ ‬النزال،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬النهائي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كثيرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬منتخبات‭ ‬أخرى‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أستراليا،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬فرنسا،‭ ‬فيجي،‭ ‬إيرلندا‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إنكلترا‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المخضرم‭ ‬سيا‭ ‬كوليسي‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ضخم‭. ‬استعددنا‭ ‬بشكل‭ ‬جدي،‭ ‬ونعرف‭ ‬ماذا‭ ‬ينتظرنا‭: ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬تعني‭ ‬الكثير،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬التاريخ‭ ‬بينهما،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬1995‭ (‬فازت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬15‭-‬12‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭). ‬مواجهتهم‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬مجدداً‭ ‬تنعش‭ ‬ذكريات‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬بلادنا‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬فاف‭ ‬دي‭ ‬كليرك‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬يافعين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة،‭ ‬لكن‭ ‬التنافس‭ ‬معهم‭ ‬بدأ‭ ‬مذاك‭ ‬الوقت‭. ‬عندما‭ ‬ترى‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوفهم،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدّرهم‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ويخوضون‭ ‬مباراتهم‭ ‬الأخيرة‭ ‬الآن،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المميزة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬


ثأر‭ ‬1995‭ ‬

تتردد‭ ‬آراء‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الفريق‭ ‬الأسود‭.‬

قال‭ ‬مدربهم‭ ‬إيان‭ ‬فوستر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ونشعر‭ ‬بارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬الحماسة‭. ‬نحاول‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مشاعرنا‭ (...)‬،‭ ‬ونركّز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ونعرف‭ ‬ان‭ ‬الأسلوبين‭ ‬مختلفان‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬لاعبو‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬مواجهة‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬الهائلة‭ ‬للجنوب‭ ‬إفريقيين‭.‬

وبحسب‭ ‬معطيات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬وإمكانية‭ ‬هطول‭ ‬امطار،‭ ‬يأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬ألا‭ ‬يعيق‭ ‬ذلك‭ ‬حركة‭ ‬لاعبيه‭ ‬السريعين،‭ ‬إذّ‭ ‬سجّلوا‭ ‬48‭ ‬محاولة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويقودهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويل‭ ‬جوردان‭ ‬صاحب‭ ‬8‭ ‬محاولات،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الأسطورتين‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬جوناه‭ ‬لومو‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬براين‭ ‬هابانا‭.‬

MENAFN27102023000055011008ID1107321007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث