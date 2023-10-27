Saturday, 28 October 2023 07:06 GMT

تشافي يلمح إلى إمكانية عودة نجومه المصابين

10/27/2023 7:23:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألمح‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬بعض‭ ‬نجومه‭ ‬المصابين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذا‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جاهزية‭ ‬100‭ ‬بالمائة‭.‬

وافتقد‭ ‬بطل‭ ‬الليغا‭ ‬خدمات‭ ‬المهاجمين‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬ولاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬بيدري‭ ‬والهولندي‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والمدافعين‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬وسيرجي‭ ‬روبرتو‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وشارك‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬باستثناء‭ ‬سيرجي‭ ‬روبرتو‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬إنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بتعافيهم‭ ‬وتصميمهم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬مضيفاً‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فوجئت‭ ‬برؤيتهم‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬استبعدناهم‭ ‬تقريبًا‭ ‬ويريدون‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬جميعهم‭ ‬يريدون‭ ‬اللعب‭. ‬إنهم‭ ‬جميعًا‭ ‬يشعرون‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬جدًا‭ ‬وسيتعين‭ ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الغد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬منذ‭ ‬خروجه‭ ‬مصابًا‭ ‬أمام‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أخبركم‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬أو‭ ‬أعطي‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬بخصوصها،‭ (‬لكنه‭) ‬يشعر‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا،‭ ‬إنه‭ ‬بخير‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬جميعًا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالارتياح‭ ‬ويريدون‭ ‬التواجد‭ ‬هناك،‭ ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬لعب‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬بينما‭ ‬أبعدت‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬بيدري‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

ويغيب‭ ‬الجناح‭ ‬رافينيا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بينما‭ ‬تعرض‭ ‬كونديه‭ ‬لالتواء‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬أمام‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬العائدين‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬لياقتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬جاهزين‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬بالمائة،‭ ‬سأدفع‭ ‬بهم،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‮»‬‭.‬

واضطر‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬ماسيا،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬ولامين‭ ‬جمال‭ ‬ومارك‭ ‬غويو‭ ‬أهدافا‭ ‬مهمة‭.‬

ووجه‭ ‬تشافي‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يشاركون‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭. ‬قال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬النادي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬دفعة‭ ‬قوية،‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬ماسيا،‭ ‬وهم‭ ‬يعرفون‭ ‬المنافسة،‭ ‬ويعرفون‭ ‬أهمية‭ ‬اللعبة،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬دائمًا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬تشافي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭(‬في‭ ‬الكلاسيكو‭) ‬هناك‭ ‬دائمًا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأعصاب،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأعصاب،‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬شخصيتك،‭ ‬وإيقاع‭ ‬المباراة،‭ ‬أمر‭ ‬صعب،‭ ‬لأن‭ ‬القلب‭ ‬ساخن،‭ ‬لكن‭ (‬تحتاج‭) ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬بارد،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬عاطفة‭ ‬ورغبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد،‭ ‬لكن‭ ‬السيطرة‭ ‬هي‭ ‬المفتاح‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬الكبير‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وأحرز‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬يتصدر‭ ‬بها‭ ‬لائحة‭ ‬هدافي‭ ‬الليغا‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭: ‬‮«‬بيلينغهام‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬نظامهم،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بالحرية،‭ ‬ويهاجم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬العمق‮»‬‭.‬


MENAFN27102023000055011008ID1107321006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث