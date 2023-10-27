تشافي يلمح إلى إمكانية عودة نجومه المصابين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألمح‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬بعض‭ ‬نجومه‭ ‬المصابين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذا‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جاهزية‭ ‬100‭ ‬بالمائة‭.‬

وافتقد‭ ‬بطل‭ ‬الليغا‭ ‬خدمات‭ ‬المهاجمين‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬ولاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬بيدري‭ ‬والهولندي‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والمدافعين‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬وسيرجي‭ ‬روبرتو‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وشارك‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬باستثناء‭ ‬سيرجي‭ ‬روبرتو‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬إنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بتعافيهم‭ ‬وتصميمهم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬مضيفاً‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فوجئت‭ ‬برؤيتهم‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬استبعدناهم‭ ‬تقريبًا‭ ‬ويريدون‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬جميعهم‭ ‬يريدون‭ ‬اللعب‭. ‬إنهم‭ ‬جميعًا‭ ‬يشعرون‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬جدًا‭ ‬وسيتعين‭ ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الغد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬منذ‭ ‬خروجه‭ ‬مصابًا‭ ‬أمام‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أخبركم‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬أو‭ ‬أعطي‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬بخصوصها،‭ (‬لكنه‭) ‬يشعر‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا،‭ ‬إنه‭ ‬بخير‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬جميعًا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالارتياح‭ ‬ويريدون‭ ‬التواجد‭ ‬هناك،‭ ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬لعب‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬بينما‭ ‬أبعدت‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬بيدري‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

ويغيب‭ ‬الجناح‭ ‬رافينيا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بينما‭ ‬تعرض‭ ‬كونديه‭ ‬لالتواء‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬أمام‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬العائدين‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬لياقتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬جاهزين‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬بالمائة،‭ ‬سأدفع‭ ‬بهم،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‮»‬‭.‬

واضطر‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬ماسيا،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬ولامين‭ ‬جمال‭ ‬ومارك‭ ‬غويو‭ ‬أهدافا‭ ‬مهمة‭.‬

ووجه‭ ‬تشافي‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يشاركون‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭. ‬قال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬النادي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬دفعة‭ ‬قوية،‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬ماسيا،‭ ‬وهم‭ ‬يعرفون‭ ‬المنافسة،‭ ‬ويعرفون‭ ‬أهمية‭ ‬اللعبة،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬دائمًا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬تشافي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭(‬في‭ ‬الكلاسيكو‭) ‬هناك‭ ‬دائمًا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأعصاب،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأعصاب،‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬شخصيتك،‭ ‬وإيقاع‭ ‬المباراة،‭ ‬أمر‭ ‬صعب،‭ ‬لأن‭ ‬القلب‭ ‬ساخن،‭ ‬لكن‭ (‬تحتاج‭) ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬بارد،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬عاطفة‭ ‬ورغبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد،‭ ‬لكن‭ ‬السيطرة‭ ‬هي‭ ‬المفتاح‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬الكبير‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وأحرز‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬يتصدر‭ ‬بها‭ ‬لائحة‭ ‬هدافي‭ ‬الليغا‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭: ‬‮«‬بيلينغهام‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬نظامهم،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بالحرية،‭ ‬ويهاجم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬العمق‮»‬‭.‬



