مدفيديف أول المتأهلين لنصف نهائي ((فيينا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فيينا (أ ف ب): بات الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً وحامل اللقب، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة فيينا الدولية في كرة المضرب (500)، بفوزه على مواطنه كارن خاتشانوف الثامن 6-3 و3-6 و6-3 الجمعة في ربع النهائي.
وضرب مدفيديف، المصنف أول في الدورة، بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال مواطنه في الشوط الثاني وتقدم 2-0 وحافظ على تفوقه حتى أنهى المجموعة الأولى في صالحه 6-3.
وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الرابع، قبل أن ينجح خاتشانوف في كسر إرسال مواطنه للمرة الأولى في المباراة في الشوط السادس فتقدم 4-2 ثم أنهاها في صالحه 6-3.
واستعاد مدفيديف توزانه في المجموعة الثالثة وكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الثاني وتقدم 2-0 و3-0، ثم حسمها 6-3.
وأكد مدفيديف تفوقه على خاتشانوف بفوز رابع تواليا وخامس في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.
كما هو الفوز الثالث لمدفيديف على خاتشانوف هذا العام، بعد الأول في ربع نهائي دورة أديلايد الأسترالية ونصف نهائي دورة ميامي الأميركية لماسترز الألف نقطة.
ويلتقي مدفيديف في نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع في الدورة أو الكرواتي بورنا غويو المشارك ببطاقة دعوة واللذين يلتقيان لاحقا. ويأمل مدفيديف في إحراز لقبه السادس هذا الموسم والحادي والعشرين منذ بداياته في 2014.
ويلعب لاحقا أيضا الروسي أندري روبليف الثالث مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس، والإيطالي يانيك سينر الثاني مع الأمريكي فرانسيس تيافو السابع.
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