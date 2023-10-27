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مدفيديف أول المتأهلين لنصف نهائي ((فيينا))

10/27/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب،‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬فيينا‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭)‬،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬كارن‭ ‬خاتشانوف‭ ‬الثامن‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وضرب‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وكسر‭ ‬إرسال‭ ‬مواطنه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬تفوقه‭ ‬حتى‭ ‬أنهى‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬3‭.‬

وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬خاتشانوف‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬مواطنه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬فتقدم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬أنهاها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬3‭.‬

واستعاد‭ ‬مدفيديف‭ ‬توزانه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬وكسر‭ ‬إرسال‭ ‬خاتشانوف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬و3‭-‬0،‭ ‬ثم‭ ‬حسمها‭ ‬6‭-‬3‭.‬

وأكد‭ ‬مدفيديف‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬خاتشانوف‭ ‬بفوز‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬وخامس‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لمدفيديف‭ ‬على‭ ‬خاتشانوف‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬أديلايد‭ ‬الأسترالية‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركية‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭.‬

ويلتقي‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬أو‭ ‬الكرواتي‭ ‬بورنا‭ ‬غويو‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬واللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬لاحقا‭. ‬ويأمل‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬منذ‭ ‬بداياته‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

ويلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬أيضا‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الخامس،‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬السابع‭.‬


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