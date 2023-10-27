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بطل التزلج النرويجي براثين يعتزل بشكل مفاجئ

10/27/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيينا‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬النرويجي‭ ‬لوكاس‭ ‬براثين‭ ‬نجم‭ ‬التزلج‭ ‬الألبي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬اعتزال‭ ‬منافسات‭ ‬التزلج‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬موسم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬سباق‭ ‬التعرج‭ ‬العملاق‭ ‬في‭ ‬سولدن‭ ‬بالنمسا‭.‬

وقال‭ ‬براثين‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬النرويج،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬مهمته‭ ‬انتهت‭. ‬وعبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬لتبادل‭ ‬الصور،‭ ‬نشر‭ ‬براثين‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬لنفسه‭ ‬وهو‭ ‬يتزلج‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لكم‮»‬‭ ‬بعدة‭ ‬لغات‭ ‬مختلفة‭. ‬وكان‭ ‬براثين‭ ‬دخل‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬للتزلج‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬التسويق‭.‬

وهدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬للتزلج‭ ‬بفرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬ضد‭ ‬براثين،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬إعلاني‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬للأزياء،‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬الاتحاد‭.‬

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