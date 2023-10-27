بطل التزلج النرويجي براثين يعتزل بشكل مفاجئ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فيينا (د ب أ): أعلن النرويجي لوكاس براثين نجم التزلج الألبي أمس الجمعة اعتزال منافسات التزلج بشكل مفاجئ في سن الثالثة والعشرين، وذلك قبل يومين فقط من افتتاح موسم كأس العالم عبر سباق التعرج العملاق في سولدن بالنمسا.
وقال براثين الذي يعتبر أحد المواهب الواعدة في النرويج، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن مهمته انتهت. وعبر شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور، نشر براثين فيديو قصير لنفسه وهو يتزلج ويقول «شكرا لكم» بعدة لغات مختلفة. وكان براثين دخل مؤخرا في خلاف مع الاتحاد النرويجي للتزلج بشأن حقوق التسويق.
وهدد الاتحاد النرويجي للتزلج بفرض غرامة مالية ضد براثين، بعد مشاركته في عمل إعلاني لعلامة تجارية للأزياء، وذلك دون الحصول على إذن الاتحاد.
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