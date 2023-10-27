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ليلارد يتألق في باكورة مبارياته مع باكس وفوز أول لليكرز

10/27/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تألق‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬في‭ ‬أوّل‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬بتسجيله‭ ‬39‭ ‬نقطة،‭ ‬ليقوده‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬118-117‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬اول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬اثر‭ ‬تغلّبه‭ ‬على‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬100‭-‬95‭.‬

وكان‭ ‬ليلارد‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬7‭ ‬مرات،‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أمضى‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬صفوفه،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬الدلائل‭ ‬كانت‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭.‬

وبالإضافة‭ ‬الى‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ39‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬اللاعب‭ ‬الرابع‭ ‬الاكثر‭ ‬تسجيلا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬يخوضها‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬جديد،‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬كايري‭ ‬إيرفينغ‭ ‬وكيكي‭ ‬فانديفيغي‭ ‬وويلت‭ ‬تشامبرلاين،‭ ‬نجح‭ ‬ليلارد‭ ‬بالتقاط‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬وتمرير‭ ‬4‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجّل‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2020‭ ‬وبطله‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭.‬

ويشكّل‭ ‬ليلارد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬انتيتوكونمبو‭ ‬ثنائياً‭ ‬قوياً‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬حظوظ‭ ‬ميلووكي‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬اللقب،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬‮«‬الوحش‮»‬‭ ‬اليوناني‭ ‬جدّد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬اضافية‭ ‬مقابل‭ ‬174‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

أشاد‭ ‬مدرب‭ ‬ميلووكي‭ ‬ادريان‭ ‬غريفين‭ ‬بليلارد‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لعب‭ ‬داميان‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭. ‬كان‭ ‬يدرك‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬لحظة‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬التصرف،‭ ‬كنا‭ ‬ندرك‭ ‬ما‭ ‬سنحصل‭ ‬عليه‭ ‬عندما‭ ‬تعاقدنا‭ ‬معه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يتكامل‭ ‬داميان‭ ‬ويانيس‭ ‬جيداً‭ ‬وستتحسن‭ ‬الامور‭ ‬الى‭ ‬الافضل‭ ‬بينهما‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ليلارد‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬رمياته‭ ‬الحرة‭ ‬الـ17‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬ادرك‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬ينتظره‭ ‬مني‭. ‬يقوم‭ ‬أنصار‭ ‬النادي‭ ‬بتشجيعي‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالسيطرة‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬انهم‭ ‬يثقون‭ ‬بي‭ ‬وسأتحمل‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬الامور‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬هدافه‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬الذي‭ ‬استبعد‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬لعدم‭ ‬جاهزيته‭ ‬البدنية،‭ ‬اضطر‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬الى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ (‬31‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اضاف‭ ‬كيلي‭ ‬أوبري‭ ‬جونيور‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬والكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬امبيد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬

جيمس‭ ‬ودورانت‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه

وحقق‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬أوّل‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬100‭-‬95‭.‬

وكان‭ ‬ليكرز‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬107‭-‬119‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكانت‭ ‬المواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬النجمين‭ ‬المخضرمين‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬ليكرز‭ ‬وكيفن‭ ‬دورانت‭ (‬35‭) ‬من‭ ‬صنز،‭ ‬في‭ ‬أوّل‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018‭.‬

وتعانق‭ ‬اللاعبان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬وقال‭ ‬جيمس‭ ‬مازحاً‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتبقى‭ ‬لنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬حاولنا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظة‭ ‬بين‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭. ‬اشعر‭ ‬دائما‭ ‬بالفخر‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬على‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬فريقه‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضل‭ ‬لكننا‭ ‬فريق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬البناء‭. ‬لدينا‭ ‬هامش‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬واليوم‭ ‬قمنا‭ ‬بخطوة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

وتألق‭ ‬دورانت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مسجلا‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لجيمس‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬موسمه‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اضاف‭ ‬زميله‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬واضاف‭ ‬12‭ ‬متابعة‭.‬

وبات‭ ‬دورانت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الاميركي‭ ‬متخطيا‭ ‬حكيم‭ ‬اولاجوان‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬فينيكس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ديفن‭ ‬بوكر‭ ‬وبرادلي‭ ‬بيل‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة‭.‬

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