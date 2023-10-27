((يويفا)) يتلقى أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر يورو 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يويفا‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تلقيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬طلب‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكر‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬2024‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭.‬

وكان‭ ‬متاحا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2ر1‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة،‭ ‬بأسعار‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يورو‭ (‬73ر31‭ ‬دولارا‭)‬،‭ ‬في‭ ‬أرخص‭ ‬فئة‭ ‬لمباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭. ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬التذاكر‭ ‬عبر‭ ‬قرعة‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬مارتين‭ ‬كالين،‭ ‬مدير‭ ‬المسابقات‭ ‬باليويفا‭: ‬‮«‬يتزايد‭ ‬الترقب‭ ‬الخاص‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬العدد‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لطلبات‭ ‬التذاكر‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬الجاذبية‭ ‬المستمرة‭ ‬للبطولة‭ ‬والاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬من‭ ‬ألمانيا،‭ ‬يليها‭ ‬إنجلترا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والنمسا‭. ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬تلقى‭ ‬يويفا‭ ‬طلبات‭ ‬لشراء‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬206‭

‬دول‭.‬

ومن‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭ ‬جاءت‭ ‬أكثر‭ ‬الطلبات‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬والصين‭ ‬والمكسيك‭. ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬525‭ ‬تذكرة‭ ‬تم‭ ‬طلبها‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭. ‬وتم‭ ‬طلب‭ ‬شراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬ببرلين‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬هو‭ ‬33‭ ‬ضعف‭ ‬طاقة‭ ‬استيعاب‭ ‬الملعب،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬يويفا‭. ‬وتقام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬عقب‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬متاحة‭ ‬للبيع‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭. ‬



