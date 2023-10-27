50 ألف استهجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستعدّ‭ ‬المهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬الدولي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬لاستقبال‭ ‬عدائي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأكثر‭ ‬حماوة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬مع‭ ‬روما‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬إنتر‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭.‬

ويأخذ‭ ‬انصار‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬لوكاكو‭ ‬انه‭ ‬تخلى‭ ‬عنهم‭ ‬مرتين‭ ‬ووصفوه‭ ‬بـ«الخائن‮»‬،‭ ‬وجعلت‭ ‬طريقة‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬المرّة‭ ‬الثانية‭ ‬هؤلاء‭ ‬ينقلبون‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬جنوني،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬المتطرّفين‭ ‬منهم‭ ‬قاموا‭ ‬بتوزيع‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬صفارة‭ ‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬لإطلاق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬سيتلقى‭ ‬فيها‭ ‬لوكاكو‭ ‬الكرة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬