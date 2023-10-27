50 ألف استهجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق إنتر متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم، غدا الأحد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة.
ويأخذ انصار إنتر على لوكاكو انه تخلى عنهم مرتين ووصفوه بـ«الخائن»، وجعلت طريقة رحيله في المرّة الثانية هؤلاء ينقلبون عليه بشكل جنوني، حتى ان المتطرّفين منهم قاموا بتوزيع 50 ألف صفارة على المشجعين لإطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة سيتلقى فيها لوكاكو الكرة خلال المباراة.
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