تجددت الاحتجاجات أمام سفارة الاحتلال مساء الجمعة، إثر تصاعد القصف على قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net) تجددت الاحتجاجات أمام سفارة الكيان الصهيوني مساء الجمعة، إثر تصاعد القصف الإجرامي على قطاع غزة وسط انقطاع كامل للاتصالات والانترنت.
واحتشد الأردنيون أمام السفارة بعد يوم حافل بالمسيرات الحاشدة وسط عمان واربد والبقعة.
وطالبوا خلال وقفتهم بطرد السفير الصهيوني وقطع العلاقات ووقف المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.
وحاولت قوات الأمن فض الاعتصام بالقوة باستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع.
وأعلنت قوات الاحتلال تشديد القصف“بشكل غير مسبوق” على قطاع غزة مساء الجمعة.
وقال مراسل قناة الجزيرة إن سلطات الاحتلال قطعت الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.
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