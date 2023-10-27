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الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

10/27/2023 7:17:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل شنت للتو هجوما بريا على قطاع غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة.
وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) ، تويتر سابقا أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلًا إن الملايين سوف يراقبون كل صوت "التاريخ سيحكم".




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