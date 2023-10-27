لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان. وقالت المصادر إن "مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بصاروخين محلة إبل القمح - خراج بلدة ‎الوزاني" في جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).

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