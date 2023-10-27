لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر في لبنان مساء اليوم الجمعة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان.
وقالت المصادر إن "مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بصاروخين محلة إبل القمح - خراج بلدة الوزاني" في جنوب لبنان.
وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).
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