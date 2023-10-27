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الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

10/27/2023 7:17:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام انه يتم تتبع ناشري فيديوهات حرّضوا على رجال الأمن واتّهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل في الرابية وهو عارٍ من الصحة
إذ إنّ مجموعة من مثيري الشغب قاموا بإشعال الأشجار في محيط المنزل وامتدت الى فناء المنزل الخارجي وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي لم ينتج عنه سوى أضرار مادية فقط .
منبهاً إلى أنّ كل ما يُنشر حول تسبب قنابل الغاز بإشعال الحريق هو عار من الصحة وأنّ تلك القنابل علميا وعملياً لا يمكن أن تتسبب باشعال الحريق.

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