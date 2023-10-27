كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقالت "كتائب القسام" في بيان: :نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".
ووفقا لما تفيد به وسائل الإعلام الفلسطينية، يسمع دوي إطلاق نار مكثف شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
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