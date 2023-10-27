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كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

10/27/2023 7:17:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقالت "كتائب القسام" في بيان: :نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".
ووفقا لما تفيد به وسائل الإعلام الفلسطينية، يسمع دوي إطلاق نار مكثف شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.




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