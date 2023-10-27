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إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

10/27/2023 7:17:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب الليلة، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن فتى (14 عاما) أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ خلال مواجهات على حاجز حوارة.
وذكر مصدر أن مواجهات اندلعت قرب حاجز حوارة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب مسيرة خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.




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