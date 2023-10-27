إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب الليلة، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن فتى (14 عاما) أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ خلال مواجهات على حاجز حوارة.
وذكر مصدر أن مواجهات اندلعت قرب حاجز حوارة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب مسيرة خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.
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