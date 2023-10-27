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الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

10/27/2023 7:17:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة مطلعة على مجريات المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الاسرى لدى حركة حماس بوساطة قطرية.
وقال دوجاريك خلال إحاطة أدلى بها: نحن مطلعون بشكل كامل على ما يحدث، وكما تعلمون نحن حريصون جدا على رؤية الأسرى وقد أطلق سراحهم".
وامتنع دوجاريك نظرا لحساسية الموضوع عن تقديم إجابة مباشرة على سؤال حول مشاركة الأمم المتحدة في هذه المفاوضات. قائلا: "كلما التزمنا الصمت كان ذلك أفضل".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تقدما تم إحرازه في المفاوضات بشأن الأسرى في قطاع غزة، ونتوقع إطلاق سراحهم قريبا.




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