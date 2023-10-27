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حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

10/27/2023 7:17:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد القيادي بحركة حمـــــاس، أسامة حمدان أن "إسرائيل تقول إن هذه العملية الليلة ليست العملية البرية المخطط لها، حتى لا تضع نفسها في موقف محرج عندما تفشل، ومع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها مقاتلونا".




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