حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون
التاريخ
10/27/2023 7:17:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد القيادي بحركة حمـــــاس، أسامة حمدان أن "إسرائيل تقول إن هذه العملية الليلة ليست العملية البرية المخطط لها، حتى لا تضع نفسها في موقف محرج عندما تفشل، ومع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها مقاتلونا".
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