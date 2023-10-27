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الاحتلال يطلق الرصاص على مركبة في البيرة

10/27/2023 7:17:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، مساء اليوم الجمعة، صوب مركبة في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها أحد المواطنين الفلسطينيين في حي "سطح مرحبا" بمدينة البيرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركبة.




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