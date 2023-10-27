الاحتلال يطلق الرصاص على مركبة في البيرة
التاريخ
10/27/2023 7:17:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، مساء اليوم الجمعة، صوب مركبة في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها أحد المواطنين الفلسطينيين في حي "سطح مرحبا" بمدينة البيرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركبة.
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