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بيان لرئيس الوزراء العراقي بشأن تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف النار بغزة

10/27/2023 7:17:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توضيحا بشأن تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان إن "القرار يتضمن الإشارة لحل الدولتين والعراق تحفظ على ذلك حاليا كما في موقفنا الأخير في اجتماع القاهرة".
وأضاف أن "القرار يتضمن الإشارة لبعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية".
وأشار إلى أن القرار "يتضمن الإشارة للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه الحرب بمعيار واحد".
وأكد أن "التحفظ جاء مستنداً إلى ذلك وسيقوم ممثل العراق في نيويورك بتسجيل تعليل لموقف العراق خلال الجلسة".




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