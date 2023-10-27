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إسرائيل: نرفض الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة

10/27/2023 7:17:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، "نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة"


وتابع كوهين، اليوم الجمعة، "عازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش"
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا.
وأبرز ما جاء في المشروع العربي، وقف إطلاق النار في غزة.

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