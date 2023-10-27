إسرائيل: نرفض الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، "نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة"
وتابع كوهين، اليوم الجمعة، "عازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش"
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا.
وأبرز ما جاء في المشروع العربي، وقف إطلاق النار في غزة.
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