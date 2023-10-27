أحلام الثراء قد تتحول إلى كوابيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأذكر‭ ‬كيف‭ ‬تعرضت‭ ‬شوارع‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للسعودة‭ ‬قبل‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬فقد‭ ‬امتلأت‭ ‬بالسيارات‭ ‬ذات‭ ‬اللوحات‭ ‬السعودية،‭ ‬والشماغات‭ ‬الحمراء،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬تدفق‭ ‬آلاف‭ ‬السعوديين‭ ‬للاكتتاب‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬قطري،‭ ‬وفاضت‭ ‬الفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬المفروشة‭ ‬بالبشر،‭ ‬فاضطر‭ ‬كثيرون‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬الليل‭ ‬داخل‭ ‬سياراتهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬العامة‭ ‬والمساجد‭.‬

الكل‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مليونيراً‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬اعتقادا‭ ‬بأن‭ ‬شراء‭ ‬أسهم‭ ‬الشركات‭ ‬هو‭ ‬طريق‭ ‬الربح‭ ‬السريع‭ ‬والمضمون،‭ ‬وكأن‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬جمعيات‭ ‬خيرية‭ ‬هدفها‭ ‬توزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬لوجه‭ ‬الله،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقنع‭ ‬من‭ ‬أصيبوا‭ ‬بفيروس‭ ‬الأسهم‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬إذا‭ ‬أخطأت‭ ‬التقدير‭ ‬والحساب‭ ‬طريق‭ ‬الخسارة‭ ‬السريعة‭ ‬والمدمرة،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬يربحون‭ ‬فيها‭ ‬هم‭ ‬ذوو‭ ‬الأسهم‭ ‬الكثيرة‭ ‬المتنوعة‭ ‬والنفس‭ ‬الطويل‭. ‬أما‭ ‬أنت‭ ‬أيها‭ ‬الموظف‭ ‬التعبان‭ ‬الذي‭ ‬يقترض‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬ويبيع‭ ‬مجوهرات‭ ‬زوجته‭ ‬لشراء‭ ‬أسهم‭ ‬على‭ ‬‮«‬قد‭ ‬حاله‮»‬‭ ‬فإنك‭ ‬تعرض‭ ‬نفسك‭ ‬للانهيار‭ ‬العصبي‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والإمساك‭ (‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الأكل‭ ‬بسبب‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية‭ ‬بسبب‭ ‬فقدان‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬أداء‭ ‬أسهمك‭ ‬القليلة‭!!).‬

تعالوا‭ ‬نقرأ‭ ‬بعض‭ ‬حكايات‭ ‬الأسهم‭ ‬من‭ ‬أرشيفي‭ ‬الخاص‭: ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬خليجية،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تقرر‭ ‬عقد‭ ‬قران‭ ‬شاب‭ ‬على‭ ‬فتاة‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬وفي‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬كان‭ ‬الشاب‭ ‬قد‭ ‬أعدّ‭ ‬البشت‭ ‬ولوازم‭ ‬الزواج‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولكنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بوالد‭ ‬الفتاة‭ ‬يماطل‭ ‬ويسوّف‭ ‬ويطلب‭ ‬تأجيل‭ ‬الزواج‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬محدد،‭ ‬ثم‭ ‬اكتشف‭ ‬السبب‭: ‬بزواج‭ ‬البنت‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ (‬كرت‭ ‬العائلة‭) ‬ولن‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬اسمها‭ ‬وبطاقتها‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬عديدة‭ ‬سمع‭ ‬أن‭ ‬أسهمها‭ ‬ستطرح‭ ‬للتداول‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الحكاية‭ ‬التي‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عظة‭ ‬لكل‭ ‬الحالمين‭ ‬بالثراء‭ ‬الاكتتابي‭ ‬المفاجئ‭ ‬فهي‭ ‬حكاية‭ ‬شخص‭ (‬دعنا‭ ‬نسميه‭ ‬ماجد‭) ‬اختارت‭ ‬له‭ ‬والدته‭ ‬عروساً‭ ‬مناسبة،‭ ‬وفرح‭ ‬بحسن‭ ‬اختيار‭ ‬أمه‭ ‬لشريكة‭ ‬الحياة،‭ ‬وقابل‭ ‬والد‭ ‬الفتاة‭ ‬الذي‭ ‬طالبه‭ ‬بتعجيل‭ ‬مراسيم‭ ‬الزواج‭ ‬وبخمسين‭ ‬ألف‭ ‬مهراً،‭ ‬وفوقها‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬كسوة‭ ‬والدة‭ ‬العروس،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ماجد‭ ‬يملك‭ ‬سوى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف،‭ ‬فنصحه‭ ‬صديق‭ ‬بشراء‭ ‬سيارة‭ ‬بالتقسيط‭ ‬وبيعها‭ ‬نقداً‭. ‬وقد‭ ‬كان‭: ‬اشترى‭ ‬السيارة‭ ‬بـ‭ ‬85‭ ‬ألفا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وباعها‭ ‬بـ60‭ ‬ألفا‭ ‬فتوفر‭ ‬له‭ ‬بذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬المطلوب‭ ‬للزواج‭ (‬وتلك‭ ‬حيلة‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬الكثيرون‭ ‬لتوفير‭ ‬المال‭ ‬السائل‭ ‬وهي‭ ‬كأن‭ ‬تشتري‭ ‬حسرة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬مقابل‭ ‬نشوة‭ ‬مؤقتة‭).‬

اتفق‭ ‬ماجد‭ ‬مع‭ ‬والد‭ ‬العروس‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬عقد‭ ‬القران‭ ‬والزفاف،‭ ‬ولكن‭ ‬صديقه‭ ‬قال‭ ‬له‭: ‬أمامك‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الزواج،‭ ‬وإذا‭ ‬استثمرت‭ ‬الستين‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬لأسبوعين‭ ‬غستربح‭ ‬مالاً‭ ‬يعوضك‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬سعر‭ ‬شراء‭ ‬السيارة‭ ‬وبيعها،‭ ‬ويوفر‭ ‬لك‭ ‬بعض‭ ‬نفقات‭ ‬الزواج‭ ‬غير‭ ‬المنظورة،‭ ‬وسال‭ ‬لعاب‭ ‬ماجد‭ ‬لفكرة‭ ‬جني‭ ‬ارباح‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬ألفا‭ ‬ووضع‭ ‬ميزانية‭ ‬الزواج‭ ‬بكاملها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوعين‭ ‬وحلول‭ ‬موعد‭ ‬الزواج‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬33‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬عملة‭ ‬بلاده،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬تبقى‭ ‬لديه‭ ‬27‭ ‬ألفا،‭ ‬والمطلوب‭ ‬لإكمال‭ ‬الزواج‭ ‬كان‭ ‬55000‭ ‬فكان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الأعذار‭ ‬العرجاء‭: ‬الوالدة‭ ‬صحتها‭ ‬مو‭ ‬طيبة‭ ‬ودخلت‭ ‬المستشفى‭ (‬طبعاً‭ ‬الذي‭ ‬صحته‭ ‬غير‭ ‬طيبة‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬طبي‭ ‬هو‭ ‬ماجد‭).‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الموضوع‭ ‬قد‭ ‬تفركش‭ ‬نهائيا‭ ‬بسبب‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭.‬