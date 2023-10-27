MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رحم‭ ‬الله‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬الرائد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬محمد‭ ‬عنبر،‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يَمُنّ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

بالأمس‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬عين‭ ‬ريا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سماهيج،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مشكور‭ ‬ومحمود‭.. ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬ريا،‭ ‬الذي‭ ‬يأن‭ ‬من‭ ‬الشكوى‭ ‬والازدحام‭..‬؟

التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭:‬

قضايا‭ ‬الاختلاسات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية،‭ ‬وكما‭ ‬أنها‭ ‬تؤكد‭ ‬الرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يستوجب‭ ‬الرقابة‭ ‬السابقة‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدقيقة،‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬المباشرة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المتبرعين،‭ ‬وسمعة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭.‬

قضايا‭ ‬الاختلاسات‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية،‭ ‬ليست‭ ‬ظاهرة‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬حالات‭ ‬فردية،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬عدم‭ ‬إطلاق‭ ‬الأحكام‭ ‬والتعميم‭ ‬على‭ (‬كل‭) ‬المؤسسات،‭ ‬فهناك‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬وأمانة‭ ‬ومسؤولية،‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬إغفالها‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬شأنها،‭ ‬ولها‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬ومشهود‭ ‬في‭ ‬نظافة‭ ‬اليد‭ ‬وسلامة‭ ‬الأداء‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الرقابة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬أعمال‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والتدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬بجانب‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬توعوي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬ودورات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية‭ ‬والعمل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬فوق‭ ‬القانون،‭ ‬وحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

التراشق‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بين‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬العقلاء‭ ‬والحكماء،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الأمور‭ ‬للفرجة‭ ‬بين‭ ‬الناس‭.. ‬الخلافات‭ ‬الشخصية‭ ‬لا‭ ‬تفيد‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

كل‭ ‬الدعاء‭ ‬والتمنيات‭ ‬بالفوز‭ ‬والتوفيق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.. ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬طائرة‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬عبر‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭.‬