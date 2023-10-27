التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
رحم الله شهيد الواجب الوطني الرائد محمد سالم محمد عنبر، أحد رجال قوة دفاع البحرين البواسل، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يَمُنّ الله تعالى على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
للعلم فقط:
بالأمس تم افتتاح مشروع تطوير حديقة عين ريا في منطقة سماهيج، وهذا أمر مشكور ومحمود.. ولكن ماذا عن مشروع تطوير شارع ريا، الذي يأن من الشكوى والازدحام..؟
التدقيق الاستقصائي في العمل الاجتماعي:
قضايا الاختلاسات في بعض الجمعيات والصناديق الخيرية، وكما أنها تؤكد الرقابة اللاحقة من الجهات المختصة على عمل تلك المؤسسات، إلا أن الأمر يستوجب الرقابة السابقة والمتابعة الدقيقة، والزيارات الميدانية المباشرة بشكل دوري، من أجل الحفاظ على الموارد المالية وتعزيز ثقة المتبرعين، وسمعة العمل الخيري في المقام الأول.
قضايا الاختلاسات في المؤسسات الخيرية، ليست ظاهرة بقدر ما هي حالات فردية، ومن الأهمية بمكان عدم إطلاق الأحكام والتعميم على (كل) المؤسسات، فهناك جهود مخلصة وأمانة ومسؤولية، يجب ألا يتم إغفالها والتقليل من شأنها، ولها تاريخ عريق ومشهود في نظافة اليد وسلامة الأداء.
لا شك أن للجهات المعنية دورا في تطوير إجراءات الرقابة، تماما كما هو دور ديوان الرقابة في متابعة أعمال تلك المؤسسات، والتدقيق الاستقصائي المنصوص عليه وفقا للقانون، بجانب القيام بدور توعوي في تقديم برامج ودورات متخصصة في الرقابة مع المؤسسات والصناديق الخيرية والعمل الاجتماعي.
في دولة القانون والمؤسسات، لا أحد فوق القانون، وحماية المال العام واجب ومسؤولية مشتركة.
ملاحظة واجبة:
التراشق الإعلامي الحاصل على منصة التواصل الاجتماعي، بين مسؤول في اتحاد كرة القدم مع عضو مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية، بحاجة إلى تدخل العقلاء والحكماء، بدلا من ترك الأمور للفرجة بين الناس.. الخلافات الشخصية لا تفيد الرياضة البحرينية.
آخر السطر:
كل الدعاء والتمنيات بالفوز والتوفيق لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد في مباراته اليوم السبت أمام اليابان في نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.. وكل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد على تخصيص طائرة لنقل الجماهير عبر الناقلة الوطنية.
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