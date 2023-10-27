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فرق الإطفاء الأسترالية تكافح حرائق غابات أودت بشخص ودمرت منازل

10/27/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تكافح‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬الأسترالية‭ ‬حرائق‭ ‬غابات‭ ‬تتواصل‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬أودت‭ ‬بشخص‭ ‬وأتت‭ ‬على‭ ‬32‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كوينزلاند‭ ‬بشرق‭ ‬أستراليا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬وتعقّد‭ ‬صواعق‭ ‬برق‭ ‬جافة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬عواصف‭ ‬رعدية‭ ‬غير‭ ‬مترافقة‭ ‬بأمطار،‭ ‬الجهود‭ ‬بإشعالها‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬الغابات‭ ‬الجافة،‭ ‬بحسب‭ ‬جهاز‭ ‬الإطفاء‭. ‬وتصارع‭ ‬الفرق‭ ‬حاليا‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬حريق‭ ‬غابات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الولاية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيتر‭ ‬هوليير،‭ ‬مساعد‭ ‬مفوض‭ ‬جهاز‭ ‬الإطفاء‭ ‬والطوارئ‭ ‬في‭ ‬كوينزلاند‭. ‬وأحد‭ ‬أعنف‭ ‬الحرائق‭ ‬قرب‭ ‬تارا،‭ ‬أتى‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬لشبكة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬العامة‭. ‬ودمر‭ ‬ذلك‭ ‬الحريق‭ ‬32‭ ‬منزلا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وتوقع‭ ‬هوليير‭ ‬ارتفاع‭ ‬العدد‭ ‬لعدم‭ ‬تمكن‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬محترقة‭ ‬في‭ ‬الغابات‭. ‬وأمضى‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬شخص‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬هويته‭ ‬في‭ ‬تارا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬شرطة‭ ‬كوينزلاند‭. ‬وقال‭ ‬هوليير‭ ‬إن‭ ‬صواعق‭ ‬برق‭ ‬جافة‭ ‬ضربت‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬الليلتين‭ ‬الماضيتين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الصواعق‭ ‬تتسبب‭ ‬بـ«اشتعال‭ ‬حرائق‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إخمادها‭ ‬وسط‭ ‬مستويات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬درجة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتراجع‭. ‬

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