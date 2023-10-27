فرق الإطفاء الأسترالية تكافح حرائق غابات أودت بشخص ودمرت منازل

فرق الإطفاء الأسترالية تكافح حرائق غابات أودت بشخص ودمرت منازل
التاريخ
10/27/2023 7:14:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تكافح فرق الإطفاء الأسترالية حرائق غابات تتواصل منذ خمسة أيام، أودت بشخص وأتت على 32 منزلا في ولاية كوينزلاند بشرق أستراليا، على ما أعلن مسؤولون أمس الجمعة. وتعقّد صواعق برق جافة ناجمة عن عواصف رعدية غير مترافقة بأمطار، الجهود بإشعالها حرائق في الغابات الجافة، بحسب جهاز الإطفاء. وتصارع الفرق حاليا حوالي 20 حريق غابات في أنحاء الولاية، بحسب بيتر هوليير، مساعد مفوض جهاز الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند. وأحد أعنف الحرائق قرب تارا، أتى على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي منذ اندلاعه مطلع الأسبوع، على ما قال لشبكة إيه بي سي العامة. ودمر ذلك الحريق 32 منزلا حتى الآن. وتوقع هوليير ارتفاع العدد لعدم تمكن الفرق من الوصول إلى مساحات محترقة في الغابات. وأمضى حوالي 250 شخصا فروا من منازلهم، ليل الخميس في مراكز إيواء، وفق مسؤولين. وعثر على رفات شخص لم تعرف هويته في تارا يوم الثلاثاء، بحسب شرطة كوينزلاند. وقال هوليير إن صواعق برق جافة ضربت الولاية في الليلتين الماضيتين. وأضاف أن تلك الصواعق تتسبب بـ«اشتعال حرائق جديدة» موضحا أن فرق الإطفاء تسعى إلى إخمادها وسط مستويات حرارة مرتفعة وصلت إلى 42 درجة قبل أن تبدأ بالتراجع.
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