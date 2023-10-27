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أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات

10/27/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬سلطات‭ ‬محلية‭ ‬أسترالية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬معاودة‭ ‬إعدام‭ ‬الخيول‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬بواسطة‭ ‬المروحيات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المتنزهات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬يُعدّ‭ ‬ضروريا‭ ‬لحماية‭ ‬الحيوانات‭ ‬والنباتات‭ ‬ولكنه‭ ‬قد‭ ‬يثير‭ ‬الجدل‭ ‬أيضاً‭. ‬ويضم‭ ‬متنزه‭ ‬كوسيوسكو‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬استراليا‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬حصان‭ ‬بري‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬وبرومبيز‮»‬‭. ‬وترغب‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬سنة‭ ‬2027‭. ‬ويلجأ‭ ‬مسؤولو‭ ‬المتنزه‭ ‬أصلاً‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬الخيول‭ ‬البرية‭ ‬بالبنادق‭ ‬أو‭ ‬الفخاخ،‭ ‬أو‭ ‬ينقلونها‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭. ‬لكنّ‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬بيني‭ ‬شارب‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬كافية‭. ‬وشرحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أنواعاً‭ ‬محلية‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانقراض‭ ‬والنظام‭ ‬البيئي‭ ‬بأكمله‭ ‬مهدد‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬عدد‭ ‬الخيول‭ ‬البرية‭ ‬المفرط،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتصرف‮»‬‭. ‬وتعتبر‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬ضارة‭ ‬لأنها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تآكل‭ ‬التربة‭ ‬وتقتل‭ ‬النباتات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رعيها‭ ‬أو‭ ‬دهسها‭. ‬كذلك‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬الجحور،‭ ‬وتتنافس‭ ‬مع‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والمأوى،‭ ‬وتجعل‭ ‬مصادر‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭. ‬وشددت‭ ‬شارب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلاً،‭ ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الخيول‭ ‬البرية‮»‬‭. ‬وسبقَ‭ ‬أن‭ ‬استُخدِمَت‭ ‬طريقة‭ ‬قتل‭ ‬الخيول‭ ‬البرية‭ ‬بواسطة‭ ‬المروحيات‭ ‬لمدة‭ ‬قصيرة‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬ومكّنت‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬تراجعت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬غضب‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭. ‬

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