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فرقة الباليه الوطنية في كوبا تحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسها

10/27/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحتفل‭ ‬فرقة‭ ‬الباليه‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لتأسيسها‭ ‬بإقامة‭ ‬عروض‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ذروتها‭ ‬بتأبين‭ ‬مؤسستها‭ ‬الراحلة‭ ‬أليثيا‭ ‬ألونسو‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬شهرتها‭ ‬كنجمة‭ ‬عالمية‭ ‬لوضع‭ ‬أساس‭ ‬لفن‭ ‬ضرب‭ ‬بجذوره‭ ‬الأرستقراطية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكاريبية‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الشيوعيون‭. ‬وسوف‭ ‬تقيم‭ ‬الفرقة‭ ‬عرضا‭ ‬خاصا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لتأسيسها،‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬تؤدي‭ ‬خلاله‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬جيزيل‮»‬‭ ‬الرومانسي‭ ‬الذي‭ ‬اشتهرت‭ ‬ألونسو‭ ‬بتأديته‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السبعينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭. ‬وقال‭ ‬ليوناردو‭ ‬فيناجيريس‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬هافانا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الباليه‭ ‬أبدا‭ (‬للنخبة‭) ‬في‭ ‬كوبا‮»‬‭. ‬وأنشأت‭ ‬ألونسو‭ ‬أكبر‭ ‬مدرسة‭ ‬للباليه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بأسلوب‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬نافس‭ ‬المدرستين‭ ‬الفرنسية‭ ‬والروسية‭. ‬وتوفيت‭ ‬ألونسو‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬عن‭ ‬98‭ ‬عاما‭. ‬وأسست‭ ‬ألونسو‭ ‬أكاديمية‭ ‬الباليه‭ ‬الوطنية‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بزغ‭ ‬نجمها‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬نيويورك‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬مسرح‭ ‬الباليه‭ ‬الأمريكي‭. ‬

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