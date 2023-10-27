دراسة: مليار دولار خسائر صادرات مستحضرات التجميل البريطانية إلى الاتـحاد الأوروبي بـسبب بريكست

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت دراسة أن صادرات بريطانيا من مستحضرات التجميل إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من 850 مليون جنيه استرليني (مليار دولار) منذ تصويت الناخبين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من عضوية التكتل الأوروبي (بريكست).
وتوصلت دراسة أجرتها مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية، بتكليف من مجلس صناعات مستحضرات التجميل في بريطانيا، إلى أن الشركات البريطانية تكبدت خسائر بسبب الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 – 2022.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميلي كيندل، المدير التنفيذي للرابطة، قوله: «جائحة كوفيد ليست المشكلة، بل المشكلة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وكشفت الدراسة التي أجريت تحت رعاية شركات مثل سبيس إن كيه ولوريال أن صادرات منتجات الرعاية الشخصية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل عام منذ الخروج من عضوية الاتحاد مقارنة بالصادرات إلى باقي دول العالم التي اتسمت بقدر أكبر من الاستقرار.
وكشفت دراسة سابقة لغرفة التجارة البريطانية أن 49 % من المصدرين البريطانيين يواجهون صعوبات في التأقلم مع التغيرات التي طرأت على قواعد التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين.
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