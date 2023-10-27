دراسة: مليار دولار خسائر صادرات مستحضرات التجميل البريطانية إلى الاتـحاد الأوروبي بـسبب بريكست

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوصلت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬أوكسفورد‭ ‬إيكونوميكس‭ ‬للدراسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬صناعات‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬البريطانية‭ ‬تكبدت‭ ‬خسائر‭ ‬بسبب‭ ‬الحواجز‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2017‭ ‬ – ‭ ‬2022‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬ميلي‭ ‬كيندل،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرابطة،‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬ليست‭ ‬المشكلة،‭ ‬بل‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭. ‬

وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬شركات‭ ‬مثل‭ ‬سبيس‭ ‬إن‭ ‬كيه‭ ‬ولوريال‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬منتجات‭ ‬الرعاية‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تراجعت‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬مقارنة‭ ‬بالصادرات‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬بقدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭. ‬

وكشفت‭ ‬دراسة‭ ‬سابقة‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬49 % ‭ ‬من‭ ‬المصدرين‭ ‬البريطانيين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬