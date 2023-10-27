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مستوطنون يرهبون الأطفال الفلـسطينيين بالدمى الملـطـخـة بالدماء

10/27/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقدم‭ ‬مستوطنون‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬دمى‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬لترهيب‭ ‬تلامذة‭ ‬مدرسة‭ ‬عرب‭ ‬الكعابنة‭ ‬الأساسية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬المعرجات‭ ‬غرب‭ ‬أريحا،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬محاولات‭ ‬تهجيرهم‭.‬

ودانت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬البيدر‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬البدو‭ ‬اعتداء‭ ‬المستوطنين‭ ‬على‭ ‬المدرسة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬الاحتلال‭ ‬ومستوطنيه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬المكفول‭ ‬لكل‭ ‬إنسان‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭: ‬‮«‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الناس‭ ‬يولدون‭ ‬متساوين‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والكرامة‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬التمييز‭ ‬بتمتع‭ ‬الناس‭ ‬بالحقوق‭ ‬الأساسية‭.‬

وأشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬الاحتلال‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬التجمعات‭ ‬البدوية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأطفال‭ ‬منهم‭ ‬وممارستها‭ ‬سياسة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجهيلهم‭ ‬عبر‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬وهدمها‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والحكومات‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لتحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬الآمن‭ ‬لطلبة‭ ‬التجمعات‭ ‬البدوية‭ ‬وخلق‭ ‬توازن‭ ‬ونوع‭ ‬من‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬لهم،‭ ‬حالهم‭ ‬كحال‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬يتمتع‭ ‬بهذا‭ ‬الحق‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬البيدر‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬البدو‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬يمارسه‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬بحق‭ ‬التعليم‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬حقيقيا‭ ‬أمام‭ ‬تحقيق‭ ‬فلسطين‭ ‬للأهداف‭ ‬المعلنة‭ ‬دوليا،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬لتطوير‭ ‬كافة‭ ‬مجريات‭ ‬التعليم‭ ‬ومراحله‮»‬‭.‬

واستنكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬أن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬أقدموا‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬دمى‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬وتعليقها‭ ‬على‭ ‬الأشجار‭ ‬أمام‭ ‬مدرسة‭ ‬عرب‭ ‬الكعابنة‭ ‬الأساسية‭ ‬غرب‭ ‬أريحا،‭ ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭ ‬لطلبة‭ ‬المدرسة‭ ‬والمواطنين‭ ‬لترهيبهم‭ ‬ودفعهم‭ ‬للهجرة‭ ‬وترك‭ ‬أراضيهم‮»‬‭.‬

ويتعرض‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بري‭ ‬وبحري‭ ‬وجوي‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬التي‭ ‬قابلها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬السيوف‭ ‬الحديدية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬آلاف‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وحتى‭ ‬الخميس،‭ ‬استشهد‭ ‬7028‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬2913‭ ‬طفلا‭ ‬و1709‭ ‬سيدات‭ ‬و397‭ ‬مسنا،‭ ‬وأصيب‭ ‬18484‭ ‬بجروح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬مفقود‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬وفقا‭ ‬لسلطات‭ ‬القطاع‭.‬

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