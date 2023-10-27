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خلال مشاركته في معرض الفن الحديث بصحراء أهرامات الجيزةفنانون بحرينيون يتفاعلون مع متاهة راشد آل خليفة

10/27/2023 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمل يسبق الزمن.. ويتناول لغزا لم يتوصل الباحثون لحله بعد

يشارك‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ ‬‮«‬الأبد‭ ‬هو‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬‮«‬آرت‭ ‬دي‭ ‬إيجبت‮»‬‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬المصرية،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأعرب‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬حضارة‭ ‬مصر‭ ‬القديمة‭ ‬بالفن‭ ‬والخيال‭ ‬والإبداع،‭ ‬حيث‭ ‬استوحى‭ ‬فكرة‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬تاريخية‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬متاهة‭ ‬كبيرة‭ ‬تحت‭ ‬صحراء‭ ‬الأهرامات،‭ ‬ومازالت‭ ‬لغزا‭ ‬يحير‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثين،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الرسومات‭ ‬والخرائط‭ ‬التوضيحية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬القديمة‭.‬

وقد‭ ‬تفاعل‭ ‬فنانون‭ ‬بحرينيون‭ ‬مع‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬زيارتهم‭ ‬للعمل‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المعرض‭ ‬للصحفيين‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬



ووصف‭ ‬الفنان‭ ‬عدنان‭ ‬الأحمد‭ ‬العمل‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬انفعال‭ ‬وردّة‭ ‬فعل‭ ‬لخبرة‭ ‬ومعرفة‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬المتاهة‭ ‬المفقودة‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الفنان‭ ‬إسقاطات‭ ‬على‭ ‬أشياء‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عينه‭ ‬وتمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذاكرته‭. ‬وبمجرد‭ ‬ما‭ ‬وقعت‭ ‬عيناه‭ ‬على‭ ‬الخرائط‭ ‬والرسومات‭ ‬التوضيحية‭ ‬المنشورة‭ ‬قديما‭ ‬عن‭ ‬المتاهة،‭ ‬تكوّن‭ ‬لديه‭ ‬انعكاس‭ ‬داخلي‭ ‬عن‭ ‬أجزاء‭ ‬متناثرة‭ ‬عن‭ ‬المتاهة‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬تشبه‭ ‬ما‭ ‬تخيله‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المتاهة‭ ‬بأنها‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أجزاء‭ ‬متناثرة‭ ‬وظهرت‭ ‬للوجود،‭ ‬وكأن‭ ‬كثرة‭ ‬البحث‭ ‬عنها‭ ‬وعدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دلائل‭ ‬تثبت‭ ‬وجودها‭ ‬سيعرضها‭ ‬للنسيان‭ ‬فجاء‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬لتذكير‭ ‬العالم‭ ‬بأنها‭ ‬موجودة‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬شكلها‭ ‬ووضعها‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬تعمّد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عمله‭ ‬الفني‭ ‬بأشكال‭ ‬مائلة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬الفرعونية،‭ ‬ثم‭ ‬تعمد‭ ‬أن‭ ‬يتشابك‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬آثار‭ ‬القدماء‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الجيزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬المجسم‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬فرمال‭ ‬الجيزة‭ ‬تخفي‭ ‬في‭ ‬باطنها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسرار‭ ‬والرموز،‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬بُنيت‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬منها‭ ‬المتاهة‭ ‬المفقودة‭ ‬التي‭ ‬عبّر‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬الفني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مثلما‭ ‬رسم‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثون‭ ‬الرسومات‭ ‬والخرائط‭ ‬التوضيحية‭ ‬للمتاهة‭ ‬المفقودة،‭ ‬جسّد‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هذه‭ ‬الرسومات‭ ‬والخرائط‭ ‬فوق‭ ‬الأرض‭ ‬والرمال‭ ‬بأشكال‭ ‬هندسية‭ ‬مائلة‭ ‬التقطتها‭ ‬عيناه،‭ ‬وشكلت‭ ‬لديه‭ ‬قصة‭ ‬وإلهاما،‭ ‬فبدأ‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬المتاهة‭ ‬ويتجول‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬مخيلته‭ ‬ليترجمها‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬استدعاها‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الرمال‭ ‬وعرضها‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬ضمنية‭ ‬بأن‭ ‬المتاهة‭ ‬المفقودة‭ ‬موجودة‭ ‬وستظهر‭ ‬يوماً‭ ‬ما‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الفنان‭ ‬علي‭ ‬المحميد‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬برؤية‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬مهم‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬معلم‭ ‬تاريخي‭ ‬يعدّ‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬عجائب‭ ‬الدنيا‭ ‬السبع‭. ‬‮«‬العمل‭ ‬رائع‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬فنان‭ ‬قدير‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬الأب‭ ‬الروحي‭ ‬للفنانين‭ ‬جميعا،‭ ‬وهو‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬وتشريف‭ ‬للبحرين‭ ‬كلها،‭ ‬فأعمال‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تبهر‭ ‬الجمهور‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬عمر‭ ‬الراشد‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬الخارجية‭ ‬ودعم‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬تظهر‭ ‬إمكانيات‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الإبداع‭ ‬والفكر‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬المتلقي‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬حولها،‭ ‬فهذا‭ ‬العمل‭ ‬يتناول‭ ‬لغزا‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬الأرض‭ ‬لم‭ ‬يتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬لحله‭ ‬بعد،‭ ‬وهنا‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬يسبق‭ ‬الزمن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬ارتباط‭ ‬الفن‭ ‬بالعلم،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬قدرة‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬صرح‭ ‬الأهرامات‭ ‬والصحراء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الزخارف‭ ‬المنقوشة‭ ‬على‭ ‬المجسم‭ ‬تحمل‭ ‬دلالات‭ ‬ورموزا‭ ‬ستحفز‭ ‬الزائرين‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬حولها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬إجابات‭ ‬لها‭.‬

وأضافت‭ ‬الفنانة‭ ‬عائشة‭ ‬حافظ‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الزخارف‭ ‬والرموز‭ ‬المنقوشة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬متاهة‭ ‬مفقودة،‭ ‬ولها‭ ‬مدلولات‭ ‬تاريخية‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬حضارات‭ ‬مختلفة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أجزاء‭ ‬المجسم‭ ‬بارتفاعاتها‭ ‬المختلفة‭ ‬تشكل‭ ‬الإبداع‭ ‬الهندسي‭ ‬وكأنها‭ ‬تنطق‭ ‬بالحضارة‭ ‬نفسها‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬تلاحم‭ ‬الحضارات‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬رأت‭ ‬الفنانة‭ ‬زكية‭ ‬زادة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يتسم‭ ‬بالإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬وما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬وجماله‭ ‬هو‭ ‬موقعه‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الأهرامات،‭ ‬وهي‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬له‭. ‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬العمل‭ ‬شعرت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الأهرامات‭ ‬لفرط‭ ‬تناغمه‭ ‬مع‭ ‬خصائص‭ ‬المكان‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أبهرنا‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كعادته‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬المميز،‭ ‬وشخصيا‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬أرى‭ ‬أعماله‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ولا‭ ‬تشبه‭ ‬أعمالاً‭ ‬أخرى،‭ ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تكون‭ ‬لديه‭ ‬فكرة‭ ‬جديدة‭ ‬مناسبة‭ ‬للموقع‭ ‬والحدث‮»‬‭.‬

‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجسم‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الألومنيوم،‭ ‬تتراوح‭ ‬ارتفاعاتها‭ ‬بين‭ ‬مترين‭ ‬وخمسة‭ ‬أمتار،‭ ‬واستغرق‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وستحط‭ ‬رحالها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المعرض‭.‬

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