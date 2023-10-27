السد والدحيل للظهور.. وقمة بين الريان والغرافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتطلّع‭ ‬الريان‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬للتشبّث‭ ‬بالريادة‭ ‬التي‭ ‬استعادها‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬السد‭.‬

بالمقابل‭ ‬تجاوز‭ ‬الغرافة‭ ‬خسارة‭ ‬عريضة‭ ‬برباعية‭ ‬أمام‭ ‬السد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬معيذر‭ ‬5‭-‬2،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬ثالثاً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬السد‭.‬

ويعوّل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليوناردو‭ ‬جارديم‭ ‬على‭ ‬البرازيليين‭ ‬روجر‭ ‬غيديش‭ ‬وتياغو‭ ‬منديش،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬الجزائري‭ ‬المخضرم‭ ‬ياسين‭ ‬إبراهيمي‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬الأكثر‭ ‬توهّجاً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الغرافة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬وراء‭ ‬الأهداف‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ (‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬وصنع‭ ‬ثلاثة‭).‬

ويعود‭ ‬السد‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بمواجهة‭ ‬تبدو‭ ‬بالمتناول‭ ‬أمام‭ ‬معيذر‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭.‬

ويدخل‭ ‬السد‭ ‬المباراة‭ ‬بدوافع‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬عقب‭ ‬تصويب‭ ‬مساره‭ ‬القاري‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

الدحيل‭ ‬يعود‭ ‬بعد‭ ‬موقعته‭ ‬القارية‭ ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬السد،‭ ‬يعود‭ ‬الدحيل‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الشمال،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المحلي‭ ‬قد‭ ‬واجه‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬3‭-‬4‭.‬

ويحتل‭ ‬الدحيل‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬الوكرة،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬الشمال‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬المرخية‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭.‬

وقدّم‭ ‬الدحيل‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬مستوى‭ ‬كبيراً‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬ونجومه،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬وظهر‭ ‬نداً‭ ‬قوياً‭ ‬لمنافسه‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

ويتطلع‭ ‬العربي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بالخسارة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬2‭-‬4،‭ ‬ليتجمّد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وكان‭ ‬العربي‭ ‬قد‭ ‬خلد‭ ‬للراحة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬عقب‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬السد،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬عاد‭ ‬لدوامة‭ ‬الخسائر‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أوقف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬توالياً‭.‬

ويسعى‭ ‬الوكرة‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬لمواصلة‭ ‬حصد‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الريان‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬الثامنة‭ ‬وظل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المنتشيين‭ ‬قطر‭ ‬والمرخية،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الطرفان‭ ‬فوزهما‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأوقف‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬نتائجه‭ ‬السلبية‭ ‬بفوز‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬4،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ ‬الخامسة‭ ‬وبات‭ ‬ثامن‭ ‬الترتيب‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

ووضع‭ ‬المرخية‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬المتتالية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬المنافسة‭ ‬وجمع‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشمال،‭ ‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير،‭ ‬لكن‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭ ‬والشمال‭.‬