السد والدحيل للظهور.. وقمة بين الريان والغرافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدوحة (أ ف ب): يلتقي الريان متصدر الدوري القطري لكرة القدم مع الغرافة اليوم السبت في قمة الجولة السابعة التي تشهد عودة السد والدحيل، بعدما غابا عن الجولة الماضية لارتباطهما القاري.
ويتطلّع الريان (15 نقطة) للتشبّث بالريادة التي استعادها الجولة الماضية عقب الفوز على أم صلال 2-0، مستفيداً من غياب المتصدر السابق السد.
بالمقابل تجاوز الغرافة خسارة عريضة برباعية أمام السد في الجولة قبل الماضية، وحقق الفوز على معيذر 5-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة وبات ثالثاً بفارق الأهداف عن السد.
ويعوّل فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على البرازيليين روجر غيديش وتياغو منديش، فيما يبقى الجزائري المخضرم ياسين إبراهيمي (33 عاماً) الأكثر توهّجاً في صفوف الغرافة بعدما كان وراء الأهداف الخمسة في المباراة الأخيرة (سجل هدفين وصنع ثلاثة).
ويعود السد الثاني برصيد 13 نقطة مع مباراة مؤجلة، إلى الظهور بمواجهة تبدو بالمتناول أمام معيذر صاحب المركز التاسع بأربع نقاط.
ويدخل السد المباراة بدوافع معنوية كبيرة عقب تصويب مساره القاري بفوز عريض على الفيصلي الأردني بسداسية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.
الدحيل يعود بعد موقعته القارية
وعلى غرار السد، يعود الدحيل إلى المشاركة عندما يلتقي الشمال، حيث كان حامل اللقب المحلي قد واجه النصر السعودي لحساب المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا، في المباراة التي خسرها 3-4.
ويحتل الدحيل الذي يملك مباراة مؤجلة مع الوكرة، المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الشمال الذي خسر من المرخية 1-2 في الجولة الماضية، المركز العاشر برصيد 3 نقاط فقط.
وقدّم الدحيل رغم الخسارة مستوى كبيراً أمام النصر ونجومه، وعلى رأسهم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، وظهر نداً قوياً لمنافسه الذي لعب على أرضه وبين جماهيره في الرياض.
ويتطلع العربي صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط لتحقيق الفوز الثاني توالياً، عندما يواجه الأهلي الذي مني بالخسارة في الجولة الماضية أمام قطر 2-4، ليتجمّد رصيده عند النقاط الثلاث في المركز قبل الأخير.
وكان العربي قد خلد للراحة في الجولة الماضية عقب تأجيل مباراته مع السد، فيما كان الأهلي قد عاد لدوامة الخسائر بعدما كان قد أوقف في الجولة قبل الماضية سلسلة من الهزائم التي وصلت إلى خمس توالياً.
ويسعى الوكرة رابع الترتيب برصيد 11 نقطة لمواصلة حصد النتائج المميزة، عندما يواجه أم صلال الذي خسر أمام الريان 0-2، وتجمد رصيده عند النقطة الثامنة وظل في المركز السادس.
وتشهد الجولة مواجهة قوية بين المنتشيين قطر والمرخية، بعدما حقق الطرفان فوزهما الأول في البطولة.
وأوقف نادي قطر نتائجه السلبية بفوز صريح على الأهلي 2-4، ليرفع رصيده الى النقطة الخامسة وبات ثامن الترتيب بعدما كان في المركز الأخير.
ووضع المرخية حداً لسلسلة من الخسائر المتتالية منذ انطلاقة المنافسة وجمع النقاط الثلاث في مواجهة الشمال، لكنه ظل في المركز الأخير، لكن بفارق الأهداف عن الأهلي والشمال.
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