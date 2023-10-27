خطط (فيفا) الجديدة تثير غضب روابط الدوريات حول العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ (‬فيفا‭) ‬أكد‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بمشاركة‭ ‬48‭ ‬فريقا،‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إقامتها‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬منتدى‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬برئاسة‭ ‬ريتشارد‭ ‬ماسترز،‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أوائل‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬إنه‭ ‬سيسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تغييرات‭ (‬فيفا‭).‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعروف‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬ستستخدمها‭ ‬بطولات‭ ‬الدوري‭ ‬لعرقلة‭ ‬تقدم‭ ‬خطط‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬جاكو‭ ‬سوارات،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمجموعة‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬فيفا‭.‬

وقال‭ ‬سوارت‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬موقف‭ ‬غريب‭ ‬وربما‭ ‬جنوني،‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬التشاور‭ ‬بجدية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الممثلة‭ ‬للدوريات‭ ‬المحترفة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عندما‭ ‬يتخذ‭ ‬الفيفا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬قرارا‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬مثل‭ ‬تغيير‭ ‬نظام‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سوارت،‭ ‬الذي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعته،‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ودوري‭ ‬البطولة‭ (‬شامبيونشيب‭) ‬والدوري‭ ‬الاسكتلندي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬تزداد،‭ ‬وهي‭ ‬بطولات‭ ‬تنظمها‭ ‬الاتحادات،‭ ‬وعوضا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬متواصلة‭ ‬وتزداد‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬وإذا‭ ‬تناولنا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬المنظور‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فهناك‭ ‬حقيقة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬إيرادات‭ ‬المباريات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬