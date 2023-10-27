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الكشف عن كرة ((الطريق إلى باريس))انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية اليوم

10/27/2023 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمية‭ ‬لأساتذة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬العين،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬فريقاً‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أمهر‭ ‬وأبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬وشركة‭ ‬ويلسون‭ ‬للصناعات‭ ‬الرياضية‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬البطولة‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬باريس‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬عارف‭ ‬حمد‭ ‬العواني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬واغناسيو‭ ‬سوريان‭ ‬مسؤول‭ ‬الفعالات‭ ‬والشراكات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬ونوريس‭ ‬ميزيس‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬بكين،‭ ‬وبن‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروز‭ ‬مدير‭ ‬منتجات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ويلسون‭.‬

ويأتي‭ ‬التصميم‭ ‬الجديد‭ ‬لكرة‭ ‬البطولة،‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬بعد‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬وشركة‭ ‬ويلسون‭ ‬للصناعات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتعكس‭ ‬كرة‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬باريس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬شركة‭ ‬ويلسون‭ ‬بعناية‭ ‬فائقة،‭ ‬شوارع‭ ‬باريس‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬ومعالمها‭ ‬المتميزة،‭ ‬حيث‭ ‬يعبّر‭ ‬التصميم‭ ‬عن‭ ‬خطوط‭ ‬نافذة‭ ‬كاتدرائية‭ ‬نوتردام‭ ‬المستديرة،‭ ‬وهرم‭ ‬اللوفر‭ ‬الشبيه‭ ‬بالألماس،‭ ‬والعبقرية‭ ‬المعمارية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بومبيدو،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬ Wave ‭ ‬ Triple ‭ ‬ Threat ،‭ ‬التي‭ ‬تحتفظ‭ ‬ويلسون‭ ‬ببراءة‭ ‬اختراعها،‭ ‬للاعبين‭ ‬مستوى‭ ‬مثالياً‭ ‬من‭ ‬التحكم‭ ‬بالكرة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬الكرة‭ ‬المناسبة‭ ‬لطبيعة‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬السريعة،‭ ‬حيث‭ ‬تضيف‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬24‭ ‬خطاً‭ ‬إضافياً‭ ‬للكرة،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬بالكرة،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬شروطه،‭ ‬وستتخذ‭ ‬هذه‭ ‬الكرة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬رمزاً‭ ‬لثقافة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الحضرية،‭ ‬موقعها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬حتى‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬جدد‭ ‬عارف‭ ‬حمد‭ ‬العواني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬الترحيب‭ ‬بالفرق‭ ‬الـ14‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نسخة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وأشار‭ ‬العواني‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المنافسات‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الندية‭ ‬والإثارة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬كاملين،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ارتأت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الدخول‭ ‬بالمجان‭ ‬للجماهير‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

واختتم‭ ‬العواني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬جديد‭.. ‬تثبت‭ ‬أبوظبي‭ ‬مقدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬بفضل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المميزة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬معها‮«‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ألكس‭ ‬سانشيز‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭: ‬‮«‬نود‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬سعادتنا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ويلسون،‭ ‬بتقديم‭ ‬تجسيد‭ ‬حقيقي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الحضرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كرة‭ (‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭). ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الكرة،‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬جوهر‭ ‬شوارع‭ ‬ومعالم‭ ‬باريس،‭ ‬ستنال‭ ‬إعجاب‭ ‬وتقدير‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمشجعين،‭ ‬وستدفع‭ ‬بالطاقة‭ ‬والأداء‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬لها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بين‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروز‭ ‬مدير‭ ‬منتجات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬ويلسون‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬أبهى‭ ‬صوره‭. ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬روح‭ ‬باريس‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة،‭ ‬لنصنع‭ ‬رمزاً‭ ‬لثقافة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بكين‭ ‬ناوريس‭ ‬ميزيس‭: ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭. ‬إنه‭ ‬أسبوع‭ ‬مهم‭ ‬حقًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬وإلى‭ ‬الفريق،‭ ‬ونعلم‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرائعين‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الإمارات،‭ ‬والحضور‭ ‬مجاني،‭ ‬واختيار‭ ‬المقاعد‭ ‬بحسب‭ ‬الوصول‭.‬




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