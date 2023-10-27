Saturday, 28 October 2023 07:02 GMT

لمؤازرة منتخب اليد خالد بن حمد يوجه بتوفير طائرة لنقل الجماهير إلى الدوحة

10/27/2023 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تخصيص‭ ‬طائرة‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لدعم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬28‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ومساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬جماهيريا‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬الكفيلة‭ ‬بدعمه‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وتتقدم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬بنقل‭ ‬الجماهير،‭ ‬كما‭ ‬تشكر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬ودعمها‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭.‬

MENAFN27102023000055011008ID1107320942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث