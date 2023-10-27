لمؤازرة منتخب اليد خالد بن حمد يوجه بتوفير طائرة لنقل الجماهير إلى الدوحة

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- Akhbar Al Khaleej) بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تعلن اللجنة الأولمبية البحرينية تخصيص طائرة للجماهير البحرينية إلى العاصمة القطرية الدوحة لدعم منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد أمام اليابان في نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام اليوم السبت 28 اكتوبر 2023 بدعم من الناقلة الوطنية طيران الخليج.
وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم المنتخب الوطني لكرة اليد في المباراة النهائية ومساندة المنتخب جماهيريا وتوفير كل الظروف الكفيلة بدعمه في مهمته نحو بلوغ أولمبياد باريس 2024 للمرة الثانية في تاريخه.
وتتقدم اللجنة الأولمبية البحرينية بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرة سموه بنقل الجماهير، كما تشكر شركة طيران الخليج على تعاونها ودعمها لهذه المبادرة.
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