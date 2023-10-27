لمؤازرة منتخب اليد خالد بن حمد يوجه بتوفير طائرة لنقل الجماهير إلى الدوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ومساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬جماهيريا‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬الكفيلة‭ ‬بدعمه‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وتتقدم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬بنقل‭ ‬الجماهير،‭ ‬كما‭ ‬تشكر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬ودعمها‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭.‬