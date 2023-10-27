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التحقيق في وفاة نزيل إثر مشاجرة بين مجموعة من النزلاء

10/27/2023 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وفاة‭ ‬نزيل‭ ‬‮«‬22‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬محكوم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سرقة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬المراقبة‭ ‬بمركز‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬جو‮»‬‭ ‬رصدت‭ ‬وقوع‭ ‬مشاجرة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬39‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬تم‭ ‬التدخل‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬فيما‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬المشاجرة‭ ‬وفاة‭ ‬نزيل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المبنى‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالواقعة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وشددت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وتطبيقه‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

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