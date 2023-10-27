التحقيق في وفاة نزيل إثر مشاجرة بين مجموعة من النزلاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وفاة نزيل «22 عاما» محكوم في قضية سرقة.
وأشارت إلى أن غرفة المراقبة بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء في «جو» رصدت وقوع مشاجرة بين عدد من النزلاء في الساعة 12:39 ظهر أمس الجمعة 27 أكتوبر 2023 وعلى الفور تم التدخل والسيطرة على الوضع فيما نجم عن المشاجرة وفاة نزيل في ذات المبنى.
وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة، كما تم إخطار الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشددت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على التزامها بإنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع.
MENAFN27102023000055011008ID1107320941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.