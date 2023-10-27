مسؤول من حماس: إطلاق سراح المحتجزين يتطلب وقفا لإطلاق النار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) موسكو
– (رويترز): نقلت وسائل إعلام روسية أمس الجمعة عن قياديي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يزورون موسكو القول إن الحركة تعتبر جميع الرهائن لديها إسرائيليين، أيا كانت جوازات السفر الإضافية التي بحوزتهم، ولا يمكنها إطلاق سراح أي منهم حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار.
وقال أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس لوكالة الإعلام الروسية إن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والكثير من الدول الأخرى دعت إلى إطلاق سراح مواطنيها من بين أكثر من 200 رهينة احتجزتهم حماس في هجوم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وقال إن حماس تنظر إلى طلب موسكو «بشكل أكثر إيجابية واهتماما مقارنة بالطلبات الأخرى نظرا لطبيعة علاقاتنا مع روسيا».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه القول إن حماس لا تعتبر أسراها روسيين أو فرنسيين أو أمريكيين. وقال «جميع الذين تم أسرهم، بالنسبة لنا، هم إسرائيليون على الرغم من أن هناك مناشدة للنظر إلى جنسياتهم الأصلية على أمل أن ينقذهم ذلك». ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو آخر في وفد حركة حماس الذي يزور موسكو القول إن الحركة تحتاج إلى وقت لتحديد مكان كل من نقلتهم فصائل فلسطينية مختلفة من إسرائيل إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.
وقال سفير روسيا لدى إسرائيل هذا الأسبوع إن من المعتقد أن هناك ثلاثة روس إسرائيليين من بين الرهائن.
وقالت إسرائيل يوم الأربعاء إن أكثر من نصف الرهائن الذين تحتجزهم حماس يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة. ويُعتقد أن العديد منهم كانوا يحملون جنسيتين من بينهما الإسرائيلية، لكن من شبه المؤكد أن هذا لا ينطبق عليهم جميعا. ودافعت روسيا أمس الجمعة عن قرارها دعوة وفد من حماس لزيارة موسكو في مواجهة انتقادات إسرائيلية قوية، قائلة إنه من الضروري الحفاظ على التواصل مع كل أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الوفد التقى مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية لكنه لم يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مسؤولين في الكرملين. وأضاف للصحفيين «نرى أنه من الضروري مواصلة اتصالاتنا مع كل الأطراف وبالطبع سنواصل حوارنا مع إسرائيل».
وتتمتع روسيا بعلاقات مع جميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها إسرائيل وإيران وسوريا وحماس والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي لا تملك سوى سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة. وألقت روسيا مرارا باللوم في الأزمة الحالية على فشل الدبلوماسية الأمريكية.
وأصدرت السفارة الروسية في إسرائيل بيانا أكددت فيه مجددا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بشكل مكثف قبل غزو بري متوقع. ويقول مسؤولون في غزة إن أكثر من سبعة آلاف فلسطيني قُتلوا.واستبعد بيسكوف مخاطر تورط روسيا في الصراع بعد أن قصفت طائرات مقاتلة أمريكية أمس الجمعة منشأتين للأسلحة والذخيرة في سوريا ردا على هجمات شنتها فصائل مدعومة من إيران على القوات الأمريكية. لكنه أضاف أن الضربات الأمريكية من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، قائلا «هذا أمر سيئ جدا».
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