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مسؤول من حماس: إطلاق سراح المحتجزين يتطلب وقفا لإطلاق النار

10/27/2023 7:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬قياديي‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬موسكو‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬تعتبر‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬لديها‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬بحوزتهم،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬حتى‭ ‬توافق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬مرزوق‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬لوكالة‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رهينة‭ ‬احتجزتهم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬واهتماما‭ ‬مقارنة‭ ‬بالطلبات‭ ‬الأخرى‭ ‬نظرا‭ ‬لطبيعة‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية‭ ‬عنه‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬أسراها‭ ‬روسيين‭ ‬أو‭ ‬فرنسيين‭ ‬أو‭ ‬أمريكيين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬أسرهم،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬هم‭ ‬إسرائيليون‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مناشدة‭ ‬للنظر‭ ‬إلى‭ ‬جنسياتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬ينقذهم‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬كوميرسانت‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬موسكو‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لتحديد‭ ‬مكان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نقلتهم‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1400‭ ‬شخص‭. ‬

وقال‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬روس‭ ‬إسرائيليين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الرهائن‭.‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أجنبية‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة‭. ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيتين‭ ‬من‭ ‬بينهما‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬عليهم‭ ‬جميعا‭. ‬ودافعت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬دعوة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬لزيارة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتقادات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قوية،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬أطراف‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

قال‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬إن‭ ‬الوفد‭ ‬التقى‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يجتمع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أو‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬مواصلة‭ ‬اتصالاتنا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬وبالطبع‭ ‬سنواصل‭ ‬حوارنا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وتتمتع‭ ‬روسيا‭ ‬بعلاقات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬وسوريا‭ ‬وحماس‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬سوى‭ ‬سلطة‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وألقت‭ ‬روسيا‭ ‬مرارا‭ ‬باللوم‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأصدرت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بيانا‭ ‬أكددت‭ ‬فيه‭ ‬مجددا‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬وتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تقصفه‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬قبل‭ ‬غزو‭ ‬بري‭ ‬متوقع‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني‭ ‬قُتلوا‭.‬واستبعد‭ ‬بيسكوف‭ ‬مخاطر‭ ‬تورط‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬أمريكية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬منشأتين‭ ‬للأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬فصائل‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭. ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬سيئ‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

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