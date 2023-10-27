مقاتلات أمريكية تقصف سوريا بعد هجمات شنتها فصائل مدعومة من إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمر‭ ‬بضرب‭ ‬المنشأتين‭ ‬اللتين‭ ‬يستخدمهما‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬يدعمها،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬هجمات‭ ‬وكلاء‭ ‬إيران‭. ‬وتعرضت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬للهجوم‭ ‬19‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وتحظى‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬بدعم‭ ‬طهران‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تسلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النار‮»‬‭. ‬ووقعت‭ ‬الضربات‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ (‬0130‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬ونفذتها‭ ‬طائرتان‭ ‬مقاتلتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬باستخدام‭ ‬ذخائر‭ ‬دقيقة،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬تحدث‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬هي‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المستمرة‭ ‬وغير‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬ضد‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مليشيات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‮»‬‭.

‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬بعث‭ ‬برسالة‭ ‬نادرة‭ ‬إلى‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬يحذر‭ ‬فيها‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬دفاعي‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نريده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬إيران‭ ‬إجراءات‭ ‬محددة‭ ‬للغاية‭.. ‬لتوجيه‭ ‬الأوامر‭ ‬لمليشياتها‭ ‬ووكلائها‭ ‬بالتوقف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تنسق‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.

‬وأرسلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سفنا‭ ‬حربية‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭. ‬وقالت‭ ‬البنتاجون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬إضافي‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أو‭ ‬يتجهون‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬للجنود‭ ‬الأمريكيين‭.‬