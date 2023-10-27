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مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني بعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

10/27/2023 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬بيدرو‭ ‬سانتشيث‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبل‭ ‬الاقتراح‭ ‬الإسباني‭ ‬بعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وتتولى‭ ‬مدريد‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬

وقال‭ ‬سانتشيث‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬إسبانيا‭ ‬ضغطت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وعددها‭ ‬27‭ ‬لكي‭ ‬يطالب‭ ‬التكتل‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬عارضت‭ ‬الصياغة‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬اتفقت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬المساعدات‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬في‭ ‬الآراء‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬هذه‭ ‬التسوية،‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬اقتراح‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدريد‭ ‬للسلام،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬مسعى‭ ‬جديدا‭ ‬لإحياء‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

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