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افتتاح مشروع تطوير حديقة عين ريا

10/27/2023 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والتطويرية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬والمنتزهات،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلّعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬عين‭ ‬ريا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سماهيج،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّ‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬العين‭ ‬لضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والتراثية‭ ‬العمرانية،‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬عناصر‭ ‬العمارة‭ ‬التقليدية‭ ‬والحضرية‭ ‬في‭ ‬التصاميم‭ ‬بصورة‭ ‬متكاملة‭.‬

‭ ‬ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬التطويري،‭ ‬وما‭ ‬يمثّله‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬لمنظومة‭ ‬الحدائق‭ ‬والمتنزهات‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬التاريخي‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المحرّق‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومنطقتي‭ ‬الدير‭ ‬والسماهيج‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّ‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالعيون‭ ‬التاريخية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأنّ‭ ‬عملية‭ ‬إحياء‭ ‬العيون‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬مرتكزات‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

بدورها‭ ‬بيّنت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرّق‭ ‬أنّ‭ ‬المساحة‭ ‬الكلية‭ ‬للمشروع‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الجمالية،‭ ‬ومساحة‭ ‬استثمارية‭ ‬ومساحات‭ ‬مخصصة‭ ‬للجلوس،‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭ ‬ومساحة‭ ‬لألعاب‭ ‬الأطفال‭ ‬ومساحات‭ ‬عشبية‭ ‬وأحواضا‭ ‬نباتية‭ ‬مزهرة‭ ‬وأشجار‭ ‬الظلّ‭ ‬الخضراء‭ ‬ومرافق‭ ‬عامة‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬أنّ‭ ‬تصميم‭ ‬الحديقة‭ ‬راعى‭ ‬توظيف‭ ‬العمارة‭ ‬التقليدية‭ ‬والحضرية‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬المنطقة‭ ‬اجتماعياً‭ ‬وثقافياً‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرّق‭ ‬أهمية‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬عين‭ ‬ريا،‭ ‬والتي‭ ‬تواكب‭ ‬تطلّعات‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعكس‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬البنّاء‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬ووزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬والذي‭ ‬يتوّج‭ ‬بمشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬تخدم‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرّق،‭ ‬منها‭ ‬منطقتا‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭.‬

‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬ذاته‭ ‬أوضح‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬للدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرّق‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬حديقة‭ ‬عين‭ ‬ريا‭ ‬يمثّل‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تُبذل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬العين،‭ ‬وتقديمها‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تبرز‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬البحريني‭ ‬العريق،‭ ‬وتعكس‭ ‬ملاءمته‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬بقالب‭ ‬عصري‭ ‬ومتطور‭. ‬

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