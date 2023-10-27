اعتماد النائب عبدالنبي سلمان عضوًا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بـ((البرلماني الدولي))

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- Akhbar Al Khaleej) اعتمد المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، في جلسته الختامية مساء أمس، النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كعضوٍ في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، ممثلًا عن المجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد.
وكان رؤساء وممثلو البرلمانات العربية المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي، توافقوا في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية على ترشيح النائب عبدالنبي سلمان لعضوية اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين لمدة عامين.
وأعرب النائب عبدالنبي سلمان عن الفخر والاعتزاز بانتخابه عضوًا في اللجنة المذكورة، مؤكدًا أن ذلك يعتبر إنجازًا جديدًا للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، ويعكس النجاح الذي تحققه في ترسيخ مشاركاتها الفاعلة في المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وثمّن سلمان دعم ومساندة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، معربًا عن التقدير والثناء لأعضاء البرلمانات العربية، وما يولونه من اهتمام وحرص على ترسيخ الحضور البرلماني العربي في اللجان العاملة بالاتحادات البرلمانية.
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