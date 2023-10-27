اعتماد النائب عبدالنبي سلمان عضوًا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بـ((البرلماني الدولي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلو‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ147‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬توافقوا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬للمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬لعضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭.‬

وأعرب‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بانتخابه‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المذكورة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويعكس‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬والاتحادات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وثمّن‭ ‬سلمان‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬لأعضاء‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية،‭ ‬وما‭ ‬يولونه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحضور‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالاتحادات‭ ‬البرلمانية‭.‬