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رئيس بلدي الشمالية: رصد مصادر الضوضاء بشارع 61 في مجمع 460 بقرية كرانة والمناطق المجاورة

10/27/2023 7:13:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬د‭. ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬رصدوا‭ ‬مصادر‭ ‬الضوضاء‭ ‬المقلقة‭ ‬لمعيشة‭ ‬السكان‭ ‬القاطنين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬61‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬460‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬حيث‭ ‬حددوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬للضوضاء‭ ‬المؤذية‭ ‬لحياة‭ ‬السكان‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات‭ ‬الثقيلة‭ ‬والشاحنات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جد‭ ‬الحاج‭ ‬موقعا‭ ‬للتجمع،‭ ‬والمركبات‭ ‬متوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬القوارب‭ ‬البحرية‭ ‬وتنتقل‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬جزيرة‭ ‬نورانا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صهاريج‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬العيون‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬61‭.‬

وبين‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬الجولة‭ ‬المشتركة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬أثناء‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬نورانا‭ ‬والأخرى‭ ‬المتوجهة‭ ‬إلى‭ ‬الجزيرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباصات‭ ‬وكذلك‭ ‬الشاحنات‭ ‬المتوسطة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنقل‭ ‬المعدات‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الأرض‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جدالحاج‭ ‬المقابلة‭ ‬لمنزل‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭.‬

ونوه‭ ‬الوداعي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬لتحديد‭ ‬الآثار‭ ‬الضارة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬المعيشية‭ ‬للأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬لأعمال‭ ‬مختلفة‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬تحدثنا‭ ‬معه‭ ‬وتقع‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬بوابة‭ ‬منزله‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬المقابلة‭ ‬لمنزله‭ ‬تستخدم‭ ‬موقعا‭ ‬لمزاولة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬وأن‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وحركة‭ ‬تنقل‭ ‬الآليات‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الأرض‭ ‬تتسب‭ ‬في‭ ‬الإزعاج‭ ‬وأنها‭ ‬مصدر‭ ‬مؤذ‭ ‬لحياتهم‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مصدر‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬حريق‭ ‬بسبب‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬خارج‭ ‬ضمانات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬لبعدها‭ ‬عن‭ ‬رقابة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭.‬

وفي‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬نوّه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬رصده‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬تصنيف‭ ‬الموقع‭ ‬كمنطقة‭ ‬سكنية‭ ‬وقال‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬سوف‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬المخارج‭ ‬القانونية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬لوقف‭ ‬الأنشطة‭ ‬المضرة‭ ‬بحياة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬وقرية‭ ‬جد‭ ‬الحاج‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬لبحث‭ ‬تداعيات‭ ‬المشكلة‭ ‬والاتجاهات‭ ‬المطلوب‭ ‬اتخاذها‭ ‬لصون‭ ‬مصالح‭ ‬السكان‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬للقاطنين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬61‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كرانة‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬وعبّر‭ ‬د‭. ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬للجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬لرفع‭ ‬الضرر‭ ‬عن‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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