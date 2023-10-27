وزير الأشغال يشيد بإسهامات الفائزة بجائزة المهندس المتميز من جمعية المهندسين البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالمساهمات‭ ‬المتميزة‭ ‬للمهندسة‭ ‬ريم‭ ‬خلفان‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي،‭ ‬وبما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬إبداعية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬المهندسين‭ ‬الشباب‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرات‭ ‬العملية‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬المهندسة‭ ‬ريم‭ ‬خلفان‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬للوزير‭ ‬الحواج‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البذل‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬مؤكدة‭ ‬الأثر‭ ‬الهام‭ ‬والمميز‭ ‬للجائزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحث‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬حلول‭ ‬ذكية‭ ‬ومستدامة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الهندسي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬المهندس‭ ‬المتميز‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي،‭ ‬وتتضمن‭ ‬فئتين‭ ‬هما‭ ‬جائزة‭ ‬المهندس‭ ‬المتميز،‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تخرج‭. ‬