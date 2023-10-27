وزير الأشغال يشيد بإسهامات الفائزة بجائزة المهندس المتميز من جمعية المهندسين البحرينية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال المهندسة ريم إبراهيم خلفان رئيس قسم خدمات صيانة المباني بإدارة هندسة التكاليف، بمناسبة فوزها بجائزة المهندس المتميز من جمعية المهندسين البحرينيشة، وذلك عن فئة المهندس المتمرس.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالمساهمات المتميزة للمهندسة ريم خلفان في المجال الهندسي، وبما تقدمه من أفكار إبداعية كان لها الدور في تحسين جودة العمل في الوزارة، منوهًا بحرصها على تدريب وتطوير المهندسين الشباب وإكسابهم الخبرات العملية للاستفادة منها وتطبيقها في مواقع العمل.
ومن جانبها، عبرت المهندسة ريم خلفان عن شكرها وامتنانها للوزير الحواج على هذا التقدير الذي يحفز على المزيد من البذل والتفاني في العطاء من أجل الوطن وأبنائه، مؤكدة الأثر الهام والمميز للجائزة من خلال الحث على ابتكار حلول ذكية ومستدامة في العمل الهندسي.
الجدير بالذكر أن جائزة المهندس المتميز تم إطلاقها من قبل جمعية المهندسين البحرينية في العام 2018 بهدف تحفيز المهندسين البحرينيين على الابتكار والإبداع في المجال الهندسي، وتتضمن فئتين هما جائزة المهندس المتميز، وجائزة أفضل مشروع تخرج.
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