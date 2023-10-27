انتخاب البحرين عضوًا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2024-2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ (‬34‭) ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شئون‭ ‬البيئة‭ ‬لعامي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬معتبرًا‭ ‬فوز‭ ‬المملكة‭ ‬بهذه‭ ‬العضوية‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬دورٍ‭ ‬إيجابي‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬تلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬منها‭. ‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بجهود‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬ورئاسة‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرؤى‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوافق‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التلوث‭ ‬بمختلف‭ ‬مصادره،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬للمحافل‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالبيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الملتقيات‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬بناءًة‭. ‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬النجاح‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 28،‭ ‬وللمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬ UNCCD ‭ ‬ COP 16،‭ ‬ولدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬لإكسبو‭ ‬الدوحة‭ ‬للبستنة‭ ‬2023،‭ ‬مهنئًا‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لاختيار‭ ‬مدينة‭ ‬أبوظبي‭ ‬عاصمة‭ ‬البيئة‭ ‬العربية‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬استيفائها‭ ‬للمعايير‭ ‬المحددة‭ ‬لعاصمة‭ ‬البيئة‭ ‬العربية‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬طموحة‭ ‬لبرامج‭ ‬عمل‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬واستثمرت‭ ‬قدراتها‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬والدراسات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬التحديات،‭ ‬وكلفت‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتنفيذها‭ ‬بصورة‭ ‬تدريجية،‭ ‬معتمدين‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬فاعليتها‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المناخي،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬