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قصف جوي وبري وبحري على غزة هو الأعنف منذ بدء العدوان

10/27/2023 7:13:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمم المتحدة: أهالي القطاع سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ الوكالات‭: ‬شن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬قصفا‭ ‬كثيفا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬حذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬وابل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬المآسي‮»‬‭ ‬وطالبت‭ ‬مجددا‭ ‬بهدنة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬هو‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬واستهدف‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأبلغ‭ ‬المكتب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬وبري‭ ‬ومن‭ ‬البحر‮»‬،‭ ‬متهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬بذلك‭ ‬‮«‬لارتكاب‭ ‬مجازر‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬دانييل‭ ‬هاجاري‭ ‬تكثيف‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬سيوسع‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭ ‬هذا‭ ‬المساء‮»‬‭. ‬

وتواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجماتها‭ ‬الجوية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬7326‭ ‬فلسطينيا‭ ‬ودمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬والمنشآت‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقرات‭ ‬شركات‭ ‬اتصالات‭ ‬وإنترنت‭.

أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بانقطاع‭ ‬كامل‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬جراء‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬يوما‭. ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬جوال‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وزع‭ ‬على‭ ‬الصحفيين‭ ‬‮«‬نأسف‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬انقطاع‭ ‬كامل‭ ‬لكل‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تسبب‭ ‬بتدمير‭ ‬جميع‭ ‬المسارات‭ ‬الدولية‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬غزة‭ ‬بالعالم‭ ‬الخارجي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسارات‭ ‬المدمرة‭ ‬سابقاً‭ ‬خلال‭ ‬العدوان،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬لكامل‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مراسل‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مسجلة‭ ‬قبيل‭ ‬انقطاع‭ ‬الإنترنت،‭ ‬إن‭ ‬محيط‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬تعرض‭ ‬لقصف،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬لقصف‭ ‬مماثل‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬مسجلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر،‭ ‬رصد‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والجرحى‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬أصيبوا‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬فوضى‭ ‬جراء‭ ‬انقطاع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الطواقم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أطلقت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬رشقة‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬عسقلان‭ ‬وأسدود‭ ‬حيث‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار،‭ ‬كما‭ ‬طالت‭ ‬الصواريخ‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ووسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬فيما‭ ‬اعترضت‭ ‬القبة‭ ‬الحديدية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬فوق‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭.‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭ ‬‮«‬رشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬جوهري،‭ ‬فإن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬سيتكبّدون‭ ‬وابلاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬المآسي‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.



بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬‮«‬سيموت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬قريباً‭... ‬جراء‭ ‬تداعيات‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬تنهار‭ ‬والأدوية‭ ‬تنفد‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭ ‬تنفد‭. ‬بدأت‭ ‬شوارع‭ ‬غزة‭ ‬تفيض‭ ‬بمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭. ‬

ويعيش‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحصار‭ ‬المطبق‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الدامي‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬

فرّ‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1 , 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬الإنذار‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬القصف‭ ‬يطال‭ ‬أيضاً‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬يحتشد‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭. ‬

وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فقد‭ ‬عاد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭. ‬

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