لأول مرة في الشرق الأوسط.. البحرين تستضيف المؤتمر العالمي لتبادل البيانات غدا

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سيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬ويستضيف‭ ‬نخبة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬متخصصي‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإحصائيين‭ ‬ومستخدمي‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وسيتطرق‭ ‬خلال‭ ‬جلساته‭ ‬لجملة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الإحصائية‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬التقنيات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬لمبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية،‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬مثل‭ ‬مساعد‭ ‬بناء‭ ‬استعلام‭ (‬ StatGPT ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬كأداة‭ ‬تمكينية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بجانب‭ ‬محور‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ LLMs ‭ ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭ ‬لجعل‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وقابلية‭ ‬للاكتشاف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬إدارة‭ ‬بيانات‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬وإدارتها‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬تصور‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية‭ ‬وغيرها‭.‬

كما‭ ‬سيستعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬دور‭ ‬أداة‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيانات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬مخصصة‭ ‬لمستهلكي‭ ‬البيانات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرة‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬مبادرات‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬وغيرها‭.‬

وستشهد‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ (‬ SDMX ‭) ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬كتقديم‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وشعبة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونسف‭ ‬والمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬والدراسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بفرنسا‭ ‬وغيرهم‭.

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كما‭ ‬سيتم‭ ‬خلاله‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬الموهوبين‭ ‬وخبراء‭ ‬الإحصاء‭ ‬والبيانات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الهاكثون‭ ‬والتي‭ ‬جرى‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيق‭ ‬ويب‭ ‬تفاعلي‭ ‬مفتوح‭ ‬المصدر‭ ‬يقرأ‭ ‬ملف‭ ‬المواصفات‭ ‬بكفاءة‭ ‬ويسترد‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ (‬ APIs ‭) ‬الخاصة‭ ‬بمبادرة‭ ‬‮«‬ SDMX ‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬لوحة‭ ‬معلومات‭ ‬ديناميكيّة‭ ‬وتفاعليّة‭.‬

وسيشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬معرضًا‭ ‬مصاحبًا‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومشاركات‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬دولية‭ ‬وكبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والمنظمات‭ ‬التجارية‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬المنتجات‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوع‭ ‬المؤتمر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬شركة‭ (‬ Regnology ‭) ‬وبنك‭ ‬إيطاليا‭ ‬وشركة‭ ( (‬ FIS ‭ ‬ Global وشركة‭ (‬ Quant ‭ ‬ Hub ‭) ‬وغيرها‭.‬

هذا‭ ‬وسيقدم‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ (‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬لبناء‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬ SDMX ‭ ‬لممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬كحدث‭ ‬دولي‭ ‬رئيسي‭ ‬يقام‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬للقطاع‭ ‬الإحصائي‭ ‬ويأتي‭ ‬تنظيمه‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإحصاء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬وبياناتها‭ ‬الوصفية‭ ‬ SDMX ‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التخصصية‭. ‬