Saturday, 28 October 2023 07:01 GMT

لأول مرة في الشرق الأوسط.. البحرين تستضيف المؤتمر العالمي لتبادل البيانات غدا

10/27/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لأول‭ ‬مرة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ (‬ SDMX ‭) ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬مجتمع‭ ‬البيانات‮»‬،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭
(‬ UN ‭) ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ (‬ World ‭ ‬ Bank ‭ ‬ Group ‭)‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ (‬ IMF ‭) ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ (‬ OECD ‭) ‬وبنك‭ ‬التسويات‭ ‬الدولية‭ (‬ BIS ‭) ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ (‬ European ‭ ‬ Central ‭ ‬ Bank ‭) ‬والمكتب‭ ‬الإحصائي‭ ‬للجماعات‭ ‬الأوروبية‭ (‬ Eurostat ‭) ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ (‬ ILO ‭)‬،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ ‬الإسكوا‭ (‬ ESCWA ‭) ‬وبنك‭ ‬إيطاليا‭. ‬

سيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬ويستضيف‭ ‬نخبة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬متخصصي‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإحصائيين‭ ‬ومستخدمي‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وسيتطرق‭ ‬خلال‭ ‬جلساته‭ ‬لجملة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الإحصائية‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬التقنيات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬لمبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية،‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬مثل‭ ‬مساعد‭ ‬بناء‭ ‬استعلام‭ (‬ StatGPT ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬كأداة‭ ‬تمكينية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بجانب‭ ‬محور‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ LLMs ‭ ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭ ‬لجعل‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وقابلية‭ ‬للاكتشاف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬إدارة‭ ‬بيانات‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬وإدارتها‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬تصور‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية‭ ‬وغيرها‭.‬

كما‭ ‬سيستعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬دور‭ ‬أداة‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيانات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬مخصصة‭ ‬لمستهلكي‭ ‬البيانات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرة‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬مبادرات‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬وغيرها‭.‬

وستشهد‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ (‬ SDMX ‭) ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬كتقديم‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وشعبة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونسف‭ ‬والمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬والدراسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بفرنسا‭ ‬وغيرهم‭.

كما‭ ‬سيتم‭ ‬خلاله‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬الموهوبين‭ ‬وخبراء‭ ‬الإحصاء‭ ‬والبيانات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الهاكثون‭ ‬والتي‭ ‬جرى‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيق‭ ‬ويب‭ ‬تفاعلي‭ ‬مفتوح‭ ‬المصدر‭ ‬يقرأ‭ ‬ملف‭ ‬المواصفات‭ ‬بكفاءة‭ ‬ويسترد‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ (‬ APIs ‭) ‬الخاصة‭ ‬بمبادرة‭ ‬‮«‬ SDMX ‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬لوحة‭ ‬معلومات‭ ‬ديناميكيّة‭ ‬وتفاعليّة‭.‬

وسيشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬معرضًا‭ ‬مصاحبًا‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومشاركات‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬دولية‭ ‬وكبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والمنظمات‭ ‬التجارية‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬المنتجات‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوع‭ ‬المؤتمر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬شركة‭ (‬ Regnology ‭) ‬وبنك‭ ‬إيطاليا‭ ‬وشركة‭ ( (‬ FIS ‭ ‬ Global وشركة‭ (‬ Quant ‭ ‬ Hub ‭) ‬وغيرها‭.‬

هذا‭ ‬وسيقدم‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ (‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬لبناء‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬ SDMX ‭ ‬لممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬كحدث‭ ‬دولي‭ ‬رئيسي‭ ‬يقام‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬للقطاع‭ ‬الإحصائي‭ ‬ويأتي‭ ‬تنظيمه‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإحصاء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬وبياناتها‭ ‬الوصفية‭ ‬ SDMX ‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التخصصية‭. ‬

MENAFN27102023000055011008ID1107320930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث