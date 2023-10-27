لأول مرة في الشرق الأوسط.. البحرين تستضيف المؤتمر العالمي لتبادل البيانات غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، تنطلق في مملكة البحرين غدًا الأحد أعمال النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (
SDMX ) تحت عنوان «تمكين مجتمع البيانات»، بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعدد من المنظمات الدولية والتي تشمل منظمة الأمم المتحدة
(
UN ) والبنك الدولي (
World
Bank
Group )وصندوق النقد الدولي (
IMF ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (
OECD ) وبنك التسويات الدولية (
BIS ) والبنك المركزي الأوروبي (
European
Central
Bank ) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (
Eurostat ) ومنظمة العمل الدولية (
ILO )، وبدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا (
ESCWA ) وبنك إيطاليا.
سيعقد المؤتمر خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، ويستضيف نخبة واسعة من متخصصي علوم البيانات والمسؤولين من المنظمات الدولية والإحصائيين ومستخدمي البيانات من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص. وسيتطرق خلال جلساته لجملة من المواضيع الإحصائية المهمة مثل التقنيات والتكنولوجيا الجديدة لمبادرة تبادل البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية، توظيف الذكاء الاصطناعي في تبادل البيانات مثل مساعد بناء استعلام ( StatGPT )، كما سيتم تسليط الضوء على أهمية تبادل البيانات كأداة تمكينية للذكاء الاصطناعي، بجانب محور الاستفادة من LLMs مفتوحة المصدر لجعل الإحصاءات الرسمية أكثر سهولة وقابلية للاكتشاف، فضلاً عن مناقشة إدارة بيانات مبادرة تبادل البيانات وإدارتها والابتكار في تصور مبادرة تبادل البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية وغيرها.
كما سيستعرض المؤتمر دور أداة البيانات الإحصائية والوصفية ( SDMX ) في تحسين البحث من خلال البيانات الاقتصادية والاستفادة من المبادرة لخلق تجربة مخصصة لمستهلكي البيانات والتعاون في مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية وتنفيذ المبادرة والدروس المستفادة إلى جانب مناقشة مبادرات بناء القدرات في هذا الجانب وغيرها.
وستشهد النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية ( SDMX ) عرض مجموعة من أوراق العمل لعدد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، كتقديم ورقة عمل من صندوق النقد الدولي، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومنظمة اليونسف والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا وغيرهم.
كما سيتم خلاله إعلان الفائزين من المطورين الموهوبين وخبراء الإحصاء والبيانات من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مسابقة الهاكثون والتي جرى إعلانها في أغسطس من العام الحالي، والتي هدفت إلى تطوير تطبيق ويب تفاعلي مفتوح المصدر يقرأ ملف المواصفات بكفاءة ويسترد البيانات من واجهات برمجة التطبيقات ( APIs ) الخاصة بمبادرة « SDMX » من أجل إنشاء لوحة معلومات ديناميكيّة وتفاعليّة.
وسيشهد المؤتمر معرضًا مصاحبًا بمشاركة من القطاع العام والقطاع الخاص ومشاركات من جهات دولية وكبريات الشركات والمنظمات التجارية والتي ستعمل على استعراض المنتجات والمشاريع والمبادرات المتعلقة بموضوع المؤتمر لهذا العام والإحصاءات الرسمية، ومن أبرز هذه الجهات شركة ( Regnology ) وبنك إيطاليا وشركة ( ( FIS Global وشركة ( Quant Hub ) وغيرها.
هذا وسيقدم المؤتمر هذا العام، وعلى مدار يومين (1 و2 نوفمبر 2023) دورات تدريبية لبناء وتعزيز قدرات مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية SDMX لممثلي الجهات المشاركة والمنظمات التي تستخدم مبادرة تبادل البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد كحدث دولي رئيسي يقام كل سنتين للقطاع الإحصائي ويأتي تنظيمه بهدف بحث ومناقشة أحدث التطورات الدولية في مجال الإحصاء بشكل عام وتبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات وبياناتها الوصفية SDMX بشكل خاص، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة من خلال ورش العمل التخصصية.
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