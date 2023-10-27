الملك يدعو الله أن يبعد الخطر عن أطفال غزة

المقطع‭ ‬المصور‭ ‬الذي‭ ‬عنونه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بـ«سيد‭ ‬الإنسانية‭ ‬ملك‭ ‬القلوب‭ ‬وأب‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬حظي‭ ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتابعين،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لمبادرة‭ ‬جلالته‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬القدوة‭ ‬للجميع‭.‬

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