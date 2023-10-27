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الملك يدعو الله أن يبعد الخطر عن أطفال غزة

10/27/2023 7:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالدعاء‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يبعد‭ ‬الخطر‭ ‬عن‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬بالشفاء‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬منهم‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬نشره‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مع‭ ‬الأنجال‭ ‬والأحفاد‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬للدعاء‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‭ ‬وأطفالهم،‭ ‬موجها‭ ‬جلالته‭ ‬الأحفاد‭ ‬للدعاء‭ ‬لهم‭ ‬بالخير‭ ‬والعافية‭ ‬والأمان‭.‬

المقطع‭ ‬المصور‭ ‬الذي‭ ‬عنونه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بـ«سيد‭ ‬الإنسانية‭ ‬ملك‭ ‬القلوب‭ ‬وأب‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬حظي‭ ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتابعين،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لمبادرة‭ ‬جلالته‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬القدوة‭ ‬للجميع‭.‬



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