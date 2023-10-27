الملك يدعو الله أن يبعد الخطر عن أطفال غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبعد الخطر عن أطفال غزة وأن يمن بالشفاء على المصابين منهم. جاء ذلك في مقطع مصور نشره سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لجلالة الملك المعظم مع الأنجال والأحفاد بعد صلاة الجمعة للدعاء لأهالي غزة وأطفالهم، موجها جلالته الأحفاد للدعاء لهم بالخير والعافية والأمان.
المقطع المصور الذي عنونه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بـ«سيد الإنسانية ملك القلوب وأب الجميع» حظي بتفاعل كبير من المتابعين، معبرين عن تقديرهم لمبادرة جلالته التي تعبر عن ولي الأمر القدوة للجميع.
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