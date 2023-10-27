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البحرينيون يواصلون التضامن مع فلسطينقالوا: نحن معكم يا أهلنا في غزة ولن نخذلكم أبدا

10/27/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وصور‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


واصل‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬تأكيده‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬نظم‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوقفات‭ ‬التضامنية‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬المساجد‭ ‬والجوامع‭.‬

ونظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصر‭ ‬فلسطين‭ ‬وقفة‭ ‬جماهيرية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬الصمود‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬منددين‭ ‬بجرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لهذا‭ ‬العدوان‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬تأتي‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬وقوفه‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسائل‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬بضرورة‭ ‬الإيقاف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬المعابر‭ ‬لتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يطالب‭ ‬بسحب‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬المحتلة‭ ‬وإيقاف‭ ‬التطبيع‭ ‬معها‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬مع‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تأكيد‭ ‬لحرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها،‭ ‬لأنها‭ ‬ستبقى‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬للبحرين‭ ‬والعالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬أظهرت‭ ‬وجهها‭ ‬القبيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعمها‭ ‬الصريح‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كي‭ ‬يرتكب‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬كيان‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬الغاشم،‭ ‬وكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬المقاومة‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وحتى‭ ‬تحرير‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬العمادي‭ ‬وعضو‭ ‬جمعية‭ ‬المنبر‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬لن‭ ‬يخذل‭ ‬أشقائنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وجميع‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬ويعتصر‭ ‬قلبه‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬دم‭ ‬تسقط‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬الطاهرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يخذل‭ ‬فلسطين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغاشم‭ ‬يرتكب‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬ينتصر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬المحتل‭.‬

بدوره‭ ‬نوه‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬عبدالحميد‭ ‬النجار‭ ‬بوقفة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لأن‭ ‬الأشقاء‭ ‬مكلومين‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬75‭ ‬سنة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬ونحن‭ ‬معكم‭ ‬يا‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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