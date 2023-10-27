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انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة لـ ((دمت خضراء)) اليوم

10/27/2023 7:13:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الشيخة مرام بنت عيسى لـ «أخبار الخليج»: الانتهاء من دراسة

أنواع أشجار «الحياد الصفري وامتصاص الكربون» نهاية العام

كتب‭ ‬إسلام‭ ‬محفوظ‭:‬

تصوير‭- ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة


كشفت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ (‬دمت‭ ‬خضراء‭) ‬في‭ ‬مرحلتها‭ ‬الثالثة‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فعاليات‭ ‬الحملة‭ ‬تباعا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬المقبل،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة‭ ‬والراغبة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭.‬


وأشارت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬تستمر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬وهي‭ ‬الفترة‭ ‬المناسبة‭ ‬للغرس،‭ ‬وقالت‭ ‬حاليا‭ ‬نخاطب‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمانحة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬مرحلتها‭ ‬الثالثة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬دعم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الدولة‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬واستدامة‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإبراز‭ ‬السمات‭ ‬الجمالية‭ ‬للمملكة‭.‬

وحول‭ ‬موعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬أنواع‭ ‬الأشجار‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬امتصاص‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬أضافت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬الدراسة‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬حول‭ ‬مساهمة‭ ‬الأشجار‭ ‬والشجيرات‭ ‬الحضرية‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬الكربون‭ ‬وتخزينه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ (‬دمت‭ ‬خضراء‭) ‬ستخرج‭ ‬نتائجها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬تأثير‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬امتصاص‭ ‬انبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون،‭ ‬وحساب‭ ‬كمياته‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬إيماناً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بضـرورة‭ ‬متابعة‭ ‬أثر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بزراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬وغرس‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬شتلة‭ ‬نبات‭ ‬قرم‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬وتحليل‭ ‬وتقييم‭ ‬إمكانات‭ ‬زيادة‭ ‬زراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬والشجيرات‭ ‬الحـضــريـة‭ ‬كتدبير‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬الإيكولوجية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬المرجوة‭ ‬بإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬واستكمالات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬ومضاعفة‭ ‬العدد‭ ‬الحالي‭ ‬للأشجار‭ ‬من‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬شجرة‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية،‭ ‬أكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬المنافسة‭ ‬الإيجابية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المزارعين‭ ‬والشركات،‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الزراعي‭.‬

وقالت‭ ‬شهدنا‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬الماضية‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬قدراتهم‭ ‬بفضل‭ ‬استيفائهم‭ ‬لشروط‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬المشاركة،‭ ‬وهي‭ ‬اشتراطات‭ ‬وضعت‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬مختصة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬وكل‭ ‬المشاركين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الفوز‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الإيجابيات،‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬الموجهة‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬سواء‭ ‬شركات‭ ‬إنتاجية‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬مساعدة‭ ‬للقطاع،‭ ‬والسوق‭ ‬البحريني‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إليه،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬تطور،‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬كانت‭ ‬أحد‭ ‬الأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الهدف‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬دائما‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬ندفع‭ ‬باتجاه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موجهة‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬وتجاوز‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬تطور‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها،‭ ‬أشارت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تطور‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬حتى‭ ‬الدورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬عبر‭ ‬زيارتهم‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المزارع،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬التطور‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شروط‭ ‬استحقاق‭ ‬الجائرة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬حققوا‭ ‬هذه‭ ‬الشروط،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬التطور‭ ‬والتحسين‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬الزراعية‭ ‬سواء‭ ‬الاهتمام‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬أو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬سواء‭ ‬التربة‭ ‬أو‭ ‬الماء،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬والمحكمين‭ ‬دائما‭ ‬يعطون‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬للمزارع‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬الزراعية‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬فئة‭ ‬الشركات‭ ‬الزراعية‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬ولمسنا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬شركات‭ ‬خدمات‭ ‬البحوث‭ ‬الزراعية‭ ‬والخدمات‭ ‬الداعمة‭ ‬للقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬سواء‭ ‬بتوفير‭ ‬معدات‭ ‬أو‭ ‬أسمدة‭ ‬أو‭ ‬مستلزمات‭ ‬العملية‭ ‬الزراعية،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬المشاركة‭ ‬قاصرة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬منتجات‭ ‬زراعية‭ ‬أو‭ ‬زراعة‭ ‬تجميلية،‭ ‬وهو‭ ‬تطور‭ ‬تحقق‭ ‬باستحداث‭ ‬فرع‭ ‬للمسابقة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للخدمات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬الشركات‭ ‬المنتجة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬شروط‭ ‬التقدم‭ ‬بالجائزة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬الزراعية‭ ‬رؤيتها‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المزارعين‭ ‬فقط،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬الأثر‭ ‬الرئيسي‭ ‬الملموس‭ ‬وهو‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬يتسلمها‭ ‬الفائز،‭ ‬لكن‭ ‬الأثر‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬قياسه‭ ‬أصعب‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه،‭ ‬هو‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬عبر‭ ‬البحوث‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬داعما‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المبادرة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تذليل‭ ‬أي‭ ‬عقبات‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التسويق‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬إنتاجياتهم‭ ‬واستمرارية‭ ‬الشركات‭ ‬الزراعية‭ ‬وكلها‭ ‬أهداف‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المنتج‭ ‬الغذائي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المزارعون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬التسويقية‭ ‬مثل‭ ‬اللولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬أو‭ ‬رامز‭ ‬ماركت‭ ‬وكلها‭ ‬مبادرات‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التسويق‭ ‬للمزارعين،‭ ‬وقالت‭ ‬نحن‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬بقدر‭ ‬المستطاع‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬الوطني‭.‬

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