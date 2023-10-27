تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لحركة صحراويون من أجل السلام بالسنغال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار جهودها الرامية الى إلى تقريب مواقف صحراويي الاقاليم الجنوبية للمغرب وصحراويي مخيمات تندوف نحو حل سلمي لصراع الصحراء، وباعتبارها قوة سياسية ناشئة وممثلا شرعيا للصحراويين، تنظم حركة صحراويون من أجل السلام، برئاسة السيد حاج أحمد بارك الله، مؤتمرها الدولي الثاني للحوار والسلام وذلك يومي 27 و 28 من شهر أكتوبر 2023، ابتداءً من الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، بقاعة 04 أبريل بالمركز الدولي للتجارة الخارجية للسنغال بالعاصمة دكار
وسيشهد الحدث مشاركة شخصيات بارزة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية منهم د دوميتيان إنداييزي، الرئيس السابق لبوروندي، خوسيه بونو مارتينيز، وزير الدفاع الإسباني السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الشؤون الخارجية السابق للبيرو، وأدالبيرتو كارلوس أغوزينو, رئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى ذلك، ستشارك شخصيات أخرى عن بعد، مثل رئيس الحكومة الإسبانية السابق رودريغيز زاباتيرو ووزير الشؤون الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس
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