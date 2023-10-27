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تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لحركة صحراويون من أجل السلام بالسنغال

10/27/2023 3:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار جهودها الرامية الى إلى تقريب مواقف صحراويي الاقاليم الجنوبية للمغرب وصحراويي مخيمات تندوف نحو حل سلمي لصراع الصحراء، وباعتبارها قوة سياسية ناشئة وممثلا شرعيا للصحراويين، تنظم حركة صحراويون من أجل السلام، برئاسة السيد حاج أحمد بارك الله، مؤتمرها الدولي الثاني للحوار والسلام وذلك يومي 27 و 28 من شهر أكتوبر 2023، ابتداءً من الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، بقاعة 04 أبريل بالمركز الدولي للتجارة الخارجية للسنغال بالعاصمة دكار
وسيشهد الحدث مشاركة شخصيات بارزة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية منهم د دوميتيان إنداييزي، الرئيس السابق لبوروندي، خوسيه بونو مارتينيز، وزير الدفاع الإسباني السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الشؤون الخارجية السابق للبيرو، وأدالبيرتو كارلوس أغوزينو, رئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى ذلك، ستشارك شخصيات أخرى عن بعد، مثل رئيس الحكومة الإسبانية السابق رودريغيز زاباتيرو ووزير الشؤون الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس

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