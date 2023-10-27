عندما كان نقصُ المساكن مشكلةَ العمّال
التاريخ
10/27/2023 3:15:23 PM
(MENAFN
- Swissinfo) خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اتسمت الحياة اليومية لسكّان سويسرا بالتغيرات الثورية. تم استعرض الاضطرابات التي شهدتها البلاد في هذا الوقت في عمل مرجعي تاريخي بعنوان "مكان للحداثة" (Das Neue kommt). كان وصول السكة الحديد بمثابة بداية حقبة جديدة. لكن التصنيع أثبت أنه لا يقل أهمية. وبفضل تطور المحرك البخاري والطاقة الكهربائية، أصبح من الممكن الآن تشغيل المصانع بعيدًا عن الممرات المائية، التي كان الإنتاج الصناعي يعتمد عليها حتى ذلك الحين.
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