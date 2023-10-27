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الاحتلال يزعم وجود قيادة للمقاومة أسفل مجمع الشفاء الطبي

10/27/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القيادة المركزية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تتواجد أسفل مبنى مجمع الشفاء الطبي.
وقال في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إنّ هناك وقود في المستشفيات في غزة وحماس تستخدمه لبناها التحتية لأنها تستخدم المستشفى كدرع واق ولديها أنفاق تحته.

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