الاحتلال يزعم وجود قيادة للمقاومة أسفل مجمع الشفاء الطبي

الاحتلال يزعم وجود قيادة للمقاومة أسفل مجمع الشفاء الطبي
التاريخ
10/27/2023 3:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القيادة المركزية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تتواجد أسفل مبنى مجمع الشفاء الطبي.
وقال في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إنّ هناك وقود في المستشفيات في غزة وحماس تستخدمه لبناها التحتية لأنها تستخدم المستشفى كدرع واق ولديها أنفاق تحته.
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