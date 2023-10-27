حماس تكذب الاحتلال بوجود قادتها أسفل الشفاء

حماس تكذب الاحتلال بوجود قادتها أسفل الشفاء
التاريخ
10/27/2023 3:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ردت حركة حماس على ادعاءات جيش الاحتلال التي قالت إن قادة حماس يتواجدون أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وقالت الحركة إن ما يروّج له الاحتلال "دعاية كاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27102023000208011052ID1107320667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.