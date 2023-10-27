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حماس تكذب الاحتلال بوجود قادتها أسفل الشفاء

10/27/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ردت حركة حماس على ادعاءات جيش الاحتلال التي قالت إن قادة حماس يتواجدون أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وقالت الحركة إن ما يروّج له الاحتلال "دعاية كاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات".

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