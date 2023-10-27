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استشهاد 9 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال لشارع النفق بغزة

10/27/2023 3:14:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الجمعة، باستشهاد 9 فلسطينيين، وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مبان بجوار منجرة "العشي" في شارع النفق بمدينة غزة.

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