استشهاد 9 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال لشارع النفق بغزة

استشهاد 9 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال لشارع النفق بغزة
التاريخ
10/27/2023 3:14:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الجمعة، باستشهاد 9 فلسطينيين، وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مبان بجوار منجرة "العشي" في شارع النفق بمدينة غزة.
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